內幕︱影帝郭富城加持爭金像男配　方中信︰做咗幾廿年都想有啲嘢

香港懸疑犯罪電影《內幕》早前上映，劇組今日（13日）連續舉行六場謝票，由導演麥兆輝與監製田啟文攜同郭富城、方中信、周勵淇、湯怡及陳國邦入場與觀眾見面，吸引全院滿座盛況！《內幕》開畫後連續三日成為票房冠軍，觀眾見到一眾演員團隊亦非常熱情，其中一位女觀眾更大讚方中信窩囊：「你真係演得好窩囊！做得好好！」導演亦力推方中信提名明年金像男配！

郭富城方中信一同為《內幕》謝票。（莫匡堯 攝）

《內幕》監製田啟文與導演麥兆輝攜同郭富城、方中信、周勵淇、湯怡、陳國邦為《內幕》謝票。（莫匡堯 攝）

《內幕》監製田啟文與導演麥兆輝攜同郭富城、方中信、周勵淇、湯怡、陳國邦為《內幕》謝票。（莫匡堯 攝）

觀眾大讚方中信《內幕》演得「窩囊」非常好戲。（莫匡堯 攝）

觀眾大讚方中信《內幕》演得「窩囊」非常好戲。（莫匡堯 攝）

郭富城、方中信為《內幕》謝票前接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

郭富城與方中信為《內幕》謝票前接受傳媒訪問，方中信對於導演支持爭奪金像男配，笑言：「冇嘅，每部戲每個演員都做好自己嘅本份。」城城作為影帝則即場加持：「我睇好你！老九訪問嚟講實係話冇咩嘢嘅。」方中信則開玩笑指：「我都想有啲嘢呀！都做咗幾廿年囉！希望啦！」

郭富城力撐方中信爭奪金像男配，方中信笑言做演員多年都想「有嘢」揸手。（莫匡堯 攝）

郭富城方中信兩位愛妻號兼好爸爸新戲上映，方中信表示太太忙於打理生意、女兒則另有節目，所以未攜同觀賞；城城則表示將會攜愛妻方媛入場觀映：「聽日睇！唔知喺邊個場會見到大家？」天王夫婦預告聽日入場，方中信笑指會引起現場熾熱氣氛，城城則表示不用戴帽戴口罩：「唔戴喇！一係就成個面罩！好正常嘅去睇戲。」笑言觀眾如果撞到，亦會大方傾計打招呼。

郭富城指自己去睇戲是常事，觀眾撞見可以打聲招呼。（莫匡堯 攝）

郭富城透露將會攜愛妻方媛觀賞《內幕》。（莫匡堯 攝）

郭富城今年迎來三女出生，一家五口過聖誕亦將會更熱鬧。城城透露由於除夕將會在倒數活動中度過，因此刻意預留聖誕節陪伴妻小家人：「聖誕節我有一日假放，會陪屋企人嘅。（今年更熱鬧？）嘻嘻！女神之家呀嘛！我會繼續扮聖誕老人！」雖然城城會扮聖誕老人，但卻保持神秘未有揭曉將會送愛妻與三位女兒的禮物。