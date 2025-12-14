衛詩雅馬來西亞拍戲撞鬼　靈體疑附布公仔︰我突然堅持要拎返屋企

憑電影《破。地獄》榮登香港電影金像獎最佳女主角的衛詩雅，於日前播出的《總有一瓣喺左近》，接受潘紹聰、岑樂怡及王頌茵訪問。她談到一次在外地拍攝一部靈異電影，由初到拍攝現場一刻已撞鬼，而去到最後更不自覺迷上戲中一個道具布偶，堅持要帶返屋企。翻查資料，所講的是在2017至18年間，到馬來西亞拍攝的鬼片《雙魂》。



影后衛詩雅第一次上《總有一瓣喺左近》分享靈異經歷。（影片截圖）

猛鬼大宅拍攝要師傅駐場

詩雅坦言本身不是靈異體質，但近年開始自覺對這些能量敏感了。不過早在數年前到馬來西亞拍攝一部鬼片時，已有不少靈異體驗。首先電影在一間廢置的大宅拍攝，由於一直被政府封起，亦被坊間稱為是幾大猛鬼勝地。原本不作外借，但由於導演李勇昌在當地頗具名氣，故特別借出。

不過由於大宅太猛鬼，詩雅表示劇組早已安排好當地一位驅鬼大師長期駐場，而全大宅一共有四層，其中第二層是封不准任何人前往。詩雅︰「因為二樓有太多，師傅話多到就算佢喺度都搞唔掂，所以全層封了。」最後劇組就只用了天台同三樓作拍攝及準備工作。

衛詩雅所講的是在2017至18年間，到馬來西亞拍攝的鬼片《雙魂》。（《雙魂》劇照）

電影在一間荒廢的大宅拍攝，有發生不少奇怪事件。（《雙魂》劇照）

二樓全層係禁地

雖然大家都沒有涉足二樓，但原來口裡一提都不可。衛詩雅憶述，有位演員在之後加入劇組，打趣表示要到二樓探險時，就已經有奇怪事發生︰「當日有一位新演員入組，他唔熟悉拍攝現場，其中一位演員就講笑地說︰『呢度好猛鬼，你一陣去二樓探險啦！』當佢講完呢句說話不久，檯面有支全滿的水，突然『啪』一聲倒在檯上。我們全部人都靜晒，支水明明係全滿，就算有風都唔會吹倒，大家都覺得呢個似係對方畀咗啲提示我哋唔好落去。」

詩衛又透露戲中有件主要道具，一隻手造的布公仔，賣相都頗恐怖，但它就有一股神秘力量令人會漸漸愛上。衛詩雅︰「戲中有啲小演員，個個本身見到隻公仔都好怕，唔鍾意接觸，但當每位小演員完成拍攝臨走時，都唔願意將公仔交還劇組，話想帶番屋企。」

劇組特別邀請一位大師駐場，他更有參與拍攝。（《雙魂》劇照）

詩雅坐咗落隻鬼度！

奇怪是拍到煞科，衛詩雅自己都愛上這隻公仔。「在慶功宴上，我突然又好鍾意隻公仔，成晚攬住唔肯放，仲突然想帶佢返屋企，腦海甚至浮現個畫面，諗好隻公仔放喺屋企邊度。最後當師傅來到問我做咩事？我話隻公仔係我嘅，要帶佢返屋企，師傅覺得有問題，於是趁我唔為意，搶走佢仲喺公仔臉上畫符，強調任何人都唔可以再接觸隻公仔。」雖然師傅未有解釋是否有靈體附上公仔，但都已將它封印。

有份參與的吳浣儀，當年受訪都談及去到現場已感到不舒服。（《雙魂》劇照）

最恐佈是，衛詩雅在事後再知道自己跟當地的靈體在親密接觸。事緣這部戲有「鬼后」之稱的關寶慧參與拍攝，拍攝第二日，劇組在當地舉行記招。衛謝雅︰「記者問到佢有冇見到靈體，佢話有呀！我仲好奇問點解我睇唔到嘅，然後佢就話︰『你坐咗落去喇！』原來我第一日去到現場，搵個化妝位坐時，上面正正就有個靈體在，我唔知頭唔知路坐咗落去，佢怕嚇親我就冇講我知。」雖然有「親密」接觸，但幸好都沒有大礙，反而令詩雅失望的是票房︰「通常話拍攝時遇到靈體，部戲會大賣，但呢部冇。」