內幕︱周勵淇恭喜小方誕女大讚似足餅印：成個女版方力申咁樣！

香港懸疑犯罪電影《內幕》早前上映，劇組今日（13日）連續舉行六場謝票，由導演麥兆輝與監製田啟文攜同郭富城、方中信、周勵淇、湯怡及陳國邦入場與觀眾見面，吸引全院滿座盛況！《內幕》開畫後連續三日成為票房冠軍，觀眾見到一眾演員團隊亦非常熱情，其中一位女觀眾更大讚方中信窩囊：「你真係演得好窩囊！做得好好！」導演亦力推方中信提名明年金像男配！

郭富城方中信一同為《內幕》謝票。（莫匡堯 攝）

《內幕》監製田啟文與導演麥兆輝攜同郭富城、方中信、周勵淇、湯怡、陳國邦為《內幕》謝票。（莫匡堯 攝）

《內幕》監製田啟文與導演麥兆輝攜同郭富城、方中信、周勵淇、湯怡、陳國邦為《內幕》謝票。（莫匡堯 攝）

觀眾大讚方中信《內幕》演得「窩囊」非常好戲。（莫匡堯 攝）

觀眾大讚方中信《內幕》演得「窩囊」非常好戲。（莫匡堯 攝）

周勵淇（Niki）、湯怡與陳國邦為《內幕》謝票前接受傳媒訪問，三位對新戲票房成績感到滿意，表示將會繼續努力，陳國邦坦言演員只須盡好本份演出，一切結果交由觀眾定奪，至於聖誕期間會否繼續出動謝票，三位則異口同聲笑言視乎觀眾支持度與票房。

周勵淇、湯怡、陳國邦為《內幕》謝票前接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

周勵淇、湯怡、陳國邦表示聖誕節謝票活動將視乎觀眾反應與票房。（莫匡堯 攝）

陳國邦表示留待《尋秦記》上映再談演出。（莫匡堯 攝）

臨近聖誕節，周勵淇透露將會留港與家人渡過，經營甜品生意的湯怡則表示會略為忙碌，一家人會努力落鋪頭幫忙，更笑指女兒亦會參與：「做童工？個女放假都想帶佢出去玩，不過有時啲客見到佢都好開心！佢會幫手Hello打招呼！」而陳國邦參演的另一部電影《尋秦記》即將於今年壓軸上映，他笑言：「其他戲就到時再講啦！」

湯怡表示女兒大受甜品店客人歡迎，她亦會幫手打招呼。（莫匡堯 攝）

湯怡表示聖誕將留在香港渡過。（莫匡堯 攝）

談到親子共享天倫，周勵淇好友方力申昨日宣布女兒誕生，Niki表示恭喜之餘更大讚BB女與方力申似足餅印：「我覺得好似佢！BB個樣會變㗎，成個女版方力申咁㗎！」陳國邦作為一女之父隨即笑言：「妳咁講即係生個女似老豆好有問題啦！不過我太太都覺得『似你呀？唔好喇！』」周勵淇則表示通常兒子較似母親、女兒較似父親：「好多人都話仔仔似我，不過佢爸爸否認！小方唔駛擔心，會變樣嘅！不過方便先去探佢啦，第一胎好緊張！」亦透露未特別分享湊仔經或坐月經驗，但當年《百分百感覺》一眾演員均成為人父人母，包括自己與陳曉東，希望有機會帶同兒女一同聚會。

周勵淇大讚方力申父女似足餅印。（方力申微博圖片）

周勵淇昨日已恭喜方力申誕女。（莫匡堯 攝）