逆轉上半場︱陳湛文梁雍婷邀《尋秦記》聯乘謝票：項少龍都踢波
撰文：莫匡堯
出版：更新：
香港足球題材勵志喜劇《逆轉上半場》由黃柏基執導，梁詠琪、陳湛文、凌文龍、梁雍婷、朱栢康及陳獻略等主演，將於12月19日首映、25日聖誕節公映。黃柏基今日（13日）攜同一眾主演亮相「全民球衣日」，除了帶周衹月、陳諾霆等童星與觀眾見面，更邀請到港隊前足球先生山度士及歐偉倫登場，一同分享足球帶來的喜悅與正能量！
《逆轉上半場》主演陳湛文（Peter）與梁雍婷（Rachel）出席放映活動後接受傳媒訪問，活動邀得山度士與歐偉倫出席令陳湛文非常興奮：「佢係我年代嘅足球先生！就算我唔太熱衷足球都聽過佢嘅大名！可想而知幾咁傳奇！」梁雍婷卻自爆見到伍允龍更興奮：「因為佢係我哋『腸道健康關注組』嘅成員，我哋成日都互相關心大家健康，今日就未關心佢嘅腸道，睇下陣間有冇機會！」對於《逆轉上半場》與「都市傳說」電影《尋秦記》上映日僅差一星期，陳湛文笑言能夠聯乘謝票：「我哋可以著古裝踢波！項少龍都有踢波啦！」
陳湛文近日擔任《全民造星6》評審之一，卻被網民認為對參與節目的造星仔評價辛辣，陳湛文表示明白：「我睇返自己嘅表現都覺得乞人憎！太著急想講具體嘅意見畀佢哋知，可能篇幅上剪咗我最搶口嘅出嚟。不過都唔及我呢套戲裡面咁乞人憎，所以如果大家想睇我呢個面貌，可以睇《逆轉上半場》！」表示自己會學習以較佳用詞點評後輩新秀表現。
梁雍婷主演的另一部電影《我們不是什麼》因為「宏福苑五級火」決定延期上映，她表示未知最新映期：「暫時都係押後緊，我諗要等所有事件安排好，我完全明白、希望所有事情向好。我作為一個香港人，嗰幾日都瞓唔到覺、好難過。」