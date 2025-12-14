女友李蔓瑩有意同遊結婚聖地不丹　伍允龍隨即怕醜口窒窒

香港足球題材勵志喜劇《逆轉上半場》由黃柏基執導，梁詠琪、陳湛文、凌文龍、梁雍婷、朱栢康及陳獻略等主演，將於12月19日首映、25日聖誕節公映。黃柏基今日（13日）攜同一眾主演亮相「全民球衣日」，除了帶周衹月、陳諾霆等童星與觀眾見面，更邀請到港隊足球先生山度士及歐偉倫登場，一同分享足球帶來的喜悅與正能量！

陳湛文、伍允龍、梁雍婷一同出席《逆轉上半場》全民球衣日放映活動。（莫匡堯 攝）

《逆轉上半場》導演黃栢基（前中）攜同陳湛文、梁雍婷與一眾童星與觀眾見面。（莫匡堯 攝）

《逆轉上半場》導演黃栢基（前中）攜同陳湛文、梁雍婷與一眾童星與觀眾見面。（莫匡堯 攝）

前足球先生山度士亦出席《逆轉上半場》全民球衣日放映。（莫匡堯 攝）

前足球先生歐偉倫亦出席《逆轉上半場》全民球衣日放映。（莫匡堯 攝）

陳湛文、伍允龍、梁雍婷與山度士等一同於全民球衣日與《逆轉上半場》觀眾見面。（莫匡堯 攝）

伍允龍出席《逆轉上半場》全民球衣日放映，並於活動後接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

伍允龍（Philip）出席《逆轉上半場》全民球衣日放映，並於活動後接受傳媒訪問，談到被梁雍婷踢爆與袁澧林同為「腸胃健康關注組」成員，Philip笑言一次國外電影節活動令幾位藝人結緣，彼此提醒要多飲水養好腸胃，更大爆一位神秘藝人特殊飲食習慣：「有個藝人朋友唔飲水！剩係飲汽水、飲食完杯麵啲湯！我就話一定要飲水先健康！」但Philip卻矢志不透露該藝人真實身份！

伍允龍爆神秘藝人竟不愛飲水，只飲汽水及杯麵湯。（莫匡堯 攝）

提到伍允龍的女友Renee李蔓瑩，早前曾因為家中響警鐘而嚇得抱貓逃生，Philip表示當時不在場因此不清楚來龍去脈，但亦關切地表示：「了解清楚情況，打落管理署問清楚發生咩事。」李蔓瑩日前從外地拍攝旅遊節目返港，Philip雖然尚未有機會與女友見面，但卻提到希望到不丹旅行。然而不丹作為結婚聖地，Philip若同遊會否有結婚計劃，卻被問到怕醜口啞啞：「係咩？哦……例如呢？（梁朝偉劉嘉玲）我都知，問下你哋啫！」至於女友若在旅遊節目以性感造型亮相，Philip則表示並不介意，大家早已是成年人：「正如就算佢唔想我拍打片拍到傷晒，我都一樣會照打照拍！」

李蔓瑩日前從外地拍攝旅遊節目返港。（李蔓瑩IG圖片）

伍允龍提到女友有意同遊結婚聖地不丹，隨即怕醜口窒窒。（莫匡堯 攝）