睇《阿凡達3》送《復仇者聯盟5》預告　每周一條播足4款谷票房

Marvel Studios來年矚目之作，《復仇者聯盟5︰毀滅日》（Avengers：Doomsday）將於2026年12月公映，今集有羅拔唐尼（Robert Downey）回歸演末日博士，令人萬分期待，希望早日看到首支預告。而據外媒得悉，這部重磅製作的首預告，揀選了在放映《阿凡達３》（Avatar：Fire and Ash）前同大家見面，不過唔止一條，係一共４條，分４個星期放映，目的就係要你入場睇４次《阿凡達３》谷票房。

Marvel Studios來年矚目之作，《復仇者聯盟5︰毀滅日》（Avengers：Doomsday）將於2026年12月公映。（網上圖片）

《阿凡達3》香港會延期上映，變相大家都要押後才看到《復仇者聯盟5︰毀滅日》的預告。（《阿凡達3》海報）

據《The Hollywood Reporter》透露，《阿凡達3》的片頭將會播放多達四支不同版本的《復仇者聯盟5︰毀滅日》預告，而每一支都只會單獨地放映一星期，連續四周輪流放。即是如果你是Marvel迷想先睹為快，就要接受這個綑綁式消費，分4個星期買4次飛入4次場睇4次《阿凡達3》。

早前，Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟5：毀滅日》日前公布27位主演名單，最矚目當然有羅拔唐尼現身。（直播截圖）

有Marvel迷得悉後覺得過份，並堅信這些預告最終都會上載到網路，不過析指這些版本可能是為了《阿凡達3》而剪輯，跟往後的上傳版本可能有差異。至於為何要分4條，據知《復仇者聯盟5︰毀滅日》角色眾多，定必會分成五、六支隊伍，未計「末日博士」率領的反派，正義一方也會多達五支團隊，故分成四支預告片都合情合理。