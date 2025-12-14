荷里活御用奸人聖誕音樂長播揭陳屍家中　滿地血跡驚現奇怪字條

美國男演員Peter Greene於日前（12日）被發現於紐約寓所離世，終年60歲。突如其來的消息震驚荷里活，同時亦令也大批影迷感惋惜。

Peter Greene於日前（12日）被發現於紐約寓所離世，終年60歲。(Getty Images）

據外媒報道，鄰居自周三（10日）早上聽到Peter Greene家中播放的聖誕音樂一直未停，拍門亦無人應門，於是報警。警方到場後發現其屍體，死因未明，由於沒有打鬥或外力入侵的跡象，但詳細死因仍有待法醫鑑定。 鄰居受訪時透露，Peter面向地下，臉上有傷痕，四處都是血跡，而現場亦有一張手寫的奇怪字條，上面寫著：「我還是愛爾蘭黑幫（Westie）。」而「Westie」指的是70年代活躍於紐約的愛爾蘭黑幫。

Peter Greene在電影《變相怪傑》（The Mask）飾演奸角入型入格，而為影迷熟悉。（《變相怪傑》劇照）

另外，Peter Greene經理人Gregg Edwards悲痛確認死訊，並透露最後一次與Peter對話是周三通電話，並指當時兩人只是正常對話，亦不覺得當時Peter有什麼異樣，不過就表示Peter對於已安排好的肺部良性腫瘤切除手術感到少許擔心。

鄰居受訪時透露，Peter面向地下，臉上有傷痕，四處都是血跡，而現場亦有一張手寫的奇怪字條。（劇照）

Peter Greene於1994年在經典電影《危險人物》（Pulp Fiction）與《變相怪傑》（The Mask）飾演奸角入型入格，而為影迷熟悉。經理人Gregg Edwards透露，Peter Greene原定明年將與Mickey Rourke合作拍攝獨立驚悚片《Mascots》，另外還有一部紀錄片的旁白工作正在進行中。