驅魔龍族馬小玲｜網民批伏味濃摧毀童年　吳千語演技被吐糟業餘

亞洲電視經典作品《我和殭屍有個約會》於1998年首播時大受歡迎，令主角尹天照、萬綺雯、楊恭如等人爆紅，至今仍然是經典「亞視神劇」。萬綺雯老公、原創作人陳十三在2022年將劇集翻拍為電影，並包辦監製、編劇及導演，原本計劃於2023年上映，可惜經歷不少波折，最終放棄院線上映改在12月11日於愛奇藝上架。

《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》放棄院線上映，改為於串流平台播出。（微博@愛奇藝電影）

吳千語、黃宗澤分別在電影中飾演「馬小玲」及「況天佑」，而戲中還有蔡潔、呂良偉、劉心悠、朱栢康等人參演，至於在原版劇集中飾演「馬小玲」的萬綺雯在戲中客串「馬丹娜」一角。電影上架後，有不少粉絲立即欣賞，可惜評價不似預期，更指萬綺雯回歸只有1秒多的眼睛大特寫畫面，被大批網民呻伏味濃，更嘲電影為「我和殭屍有個誤會」。

尹天照、萬綺雯的角色，早已公布由黃宗澤、吳千語出演，但網民對吳千語演馬小玲似乎很有意見。（資料圖片/陳順禎攝）

萬綺雯驚喜客串，不過只有1秒多的眼睛大特寫畫面，被大批網民呻伏味濃。（電影截圖）

電影延續劇集原作「驅魔龍族傳人遇上不老殭屍」的設定，不過故事發生在另一時空，吳千語飾演驅魔龍族第四十一代傳人「馬小玲」，與具有不老特質和強大力量的嗜血私家偵探「況天佑」（黃宗澤 飾）因調查一連串襲擊事件而相遇，聯手對抗來自異界的入侵者。另外，主演還有蔡潔飾演「王珍珍」、呂良偉飾演「山本一夫」、劉心悠飾演「妙善」、廖子妤飾演「未來」、吳啟洋飾演「況復生」、郭柏妍飾演「初春」、朱柏康飾演新角色「藍波」、黃梓樂則飾演「況復生」童年。

黃宗澤飾演況天佑。（電影畫面）

有網民指最敗筆是吳千語的短裙內有一條超長打底褲。（電影截圖）

電影播出後，隨即掀起網民熱議，更惹來網民批評毀童年：「呢套嘢可以榮升爛片之首🤡」、「馬小玲都唔用萬綺雯已經死得」、「摧毀經典」、「未睇既就唔好浪費時間」、「近呢幾年嘅爛片之首」、「爛到咁呢我又好奇想睇下到底可以有幾爛」、「還我萬綺雯」、「冇萬綺雯睇嚟做咩」、「我的童年毀了」、「冇腳嘅馬小玲仲算唔算係馬小玲？」。

吳千語演技被網民吐糟。（電影截圖）

網民認為吳千語長腿不及萬綺雯吸引。（電影截圖）

耿直角色動作明抄《黑寡婦》及《妖夜尋狼》。（電影截圖）

而今次飾演「馬小玲」的吳千語就成為網民圍攻對象，除了被指長腿不及萬綺雯吸引，更認為吳千語欠缺演技，演不出堅強兼外冷內熱的「馬小玲」：「吳千語唔只唔靚，係恐怖，角色動作明抄黑寡婦同妖夜尋狼......失望」、「任何電影 只要見吳千語有份出現 你就知道 這個電影必會變為業餘、不認真 和像馬戲團」、「想學萬綺雯嗰種高竇tone 出來變咗mk」。另外，有網民批評戲中所有都沒有人物刻畫，沒有深度：「劇情白開水，人物扁平化，演技特別可怕」、「成套嘢不如改名啦，當係第二套睇好過啦，睇完一肚氣，編劇導演還返個童年回憶畀我呀！」、「我覺得浪費咗我1個鐘29分鐘39秒！」。

網民話《我和殭屍有個誤會》更好睇。（threads）

網民嘲電影為爛片之首。（threads）

吳千語演技被質疑。（threads）

吳千語打底褲成網民討論焦點。（threads）