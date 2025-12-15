殺手#4︱魏浚笙大馬香港落力宣傳　導演首部電影：50歲都可以追夢

新晉港產動作電影《殺手#4》由《一秒拳王》《濁水漂流》監製文佩卿領軍、聯同新晉導演梁居英編劇及執導，香港當紅小生魏浚笙（Jeffrey）首挑大樑，化身「外賣仔殺手」，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工與及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出！電影入圍美國奇幻電影節 （Fantastic Fest） 、平遙國際電影展「藏龍單元」和成為今屆香港亞洲電影節「閉幕電影」，更於今年金馬獎共獲得五項提名，成最多提名的港產電影！Jeffrey剛於馬來西亞宣傳完《殺手#4》後立即回港，更馬不停蹄聯同導演梁居英和監製文佩卿一起進行週末謝票！

《殺手#4》男主角魏浚笙與導演梁居英（左一）謝票時，遇到導演好友何浩文。（電影公司提供）

《殺手#4》 於剛過去週末舉行了數場謝票上獲得熱烈反應，Jeffrey除了回答觀眾的提問以外，更跑上跑落讓無論坐在任何位置的觀眾也能拍到他和看到他，盡顯親民作風。被問到現在看到作品上映後有什麼感想，Jeffrey坦言是日本拍攝的情況：「在日本其實都是是在負零度以下的時間拍攝，當時時候是病了又拍，拍完又繼續病這樣去進行了十多天，但現在能夠看到最終版本實在很感恩，感謝導演揀選了我。」

魏浚笙自爆《殺手#4》在日本拍攝的戲份，幾乎都在零下氣溫進行。（電影公司提供）

其中一場謝票場見到導演另一個友何浩文（Dominc）親自捧場撐多年老友，Dominic表示認識他很早時已知他有個導演夢：「一早知道他想做導演，但事情總不能想做就能做到，也是需要時間的。」謝票期間導演也一度有感而發：「其實我今年已經五十歲，呢部係我人生第一部執導嘅電影，呢個係我嘅夢想，我好希望可以話畀大家知中年男人都可以追夢！」而Dominic看完片後更擔當專業觀眾，問了不少戲裏面的專業問題，為現場觀眾解答不少問題！最後更大最後Dominic除了問Jeffrey在體能訓練上的問題外，更笑問Jeffrey是否滿意女主角？全場馬上起哄！Jeffrey 笑說：「導演滿意便行了！和女主角合作其實也很開心。」

《殺手#4》導演梁居英與好友何浩文激動擁抱。（電影公司提供）

《殺手#4》導演梁居英謝票期間遇上好友何浩文。（電影公司提供）

《殺手#4》導演梁居英的好友何浩文，大爆早已知道對方的電影夢。（電影公司提供）

《殺手 #4》 雖然面對市道不景，但口碑讓票房帶動回升，昨日單日46場共收超過10萬，是至12月6日開畫以來最高單日票房，證明電影後勁和口碑令第二週票房反彈，於網絡上亦有不少人讚賞電影的漫畫風格，無論是動作及攝影和美術都令人有驚喜！