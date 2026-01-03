預告2026年最值得期待的10部歐美劇 《權力遊戲》前傳1月重磅首播

將近完結的2025年是荷里活罷工潮後的復甦之年，今年各大串流平台都推出了不少大熱及高質劇集，而2026年將會是經典大對決。隨著各大串流平台調整策略，重質不重量已成為大趨勢，2026年有多部引人注目的經典重啟及改編續作。雖然部分檔期仍有變數，但現在就為劇迷整理出10部將在2026年成為熱話的歐美劇。



1.《七王國的騎士：雇傭騎士》（A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight）

《七王國的騎士》故事發生在《權力遊戲》約90年前，當時龍族House Targaryen王朝依然強盛。劇情主要講述主角Dunk是一位天真但勇敢的年輕騎士與身材矮小、光頭、卻隱藏著驚人身世的侍從Egg —— 即未來的國王Aegon Targaryen遊歷七大王國的傳奇旅程。

播出平台： HBO / Max

預計檔期： 2026 年 1 月（已定檔）

類型： 奇幻、冒險

2. 《哈利波特》（Harry Potter）

《哈利波特》系列自2001年上映邊大受歡迎，今次開拍劇集版無疑是2026年全球最受矚目的電視項目。劇集由華納兄弟探索公司（WBD）親自操刀，以一季一本書來重新演繹J.K.羅琳的魔法世界。劇集改編原著小說，故事將從11歲的哈利波特發現自己是巫師開始，講述他在霍格華茲魔法學校的成長，以及與黑魔王佛地魔長達七年的命運糾葛。

播出平台： HBO / Max

類型： 奇幻、冒險

3. 《幕府將軍》第二季（Shōgun Season 2）

《幕府將軍》作為真田廣之封神之作，在橫掃艾美獎後，這部原定為限定劇破格續訂，成為全球焦點。第一季已講完James Clavell原著小說的所有內容，第二季將由編劇團隊與真田廣之共同開發全新劇情。消息指劇情預計將聚焦於「關原之戰」後的局勢，雖然虎永大人已掃清政敵，但和平往往比戰爭更難維持。隨著西方勢力在日本的角力加劇，以及新的繼承人問題浮現，虎永必須展現更深沉的謀略來鞏固他的幕府將軍之位。

播出平台： Disney+ / Hulu / FX

預計檔期： 2026 年底（或 2027 年初）

類型： 歷史、政治驚悚

4. 《大熊餐廳》第五季（The Bear Season 5）

《大熊餐廳》首推出後好評如潮，更成為了「高壓職場」的代名詞。經歷了第四季餐廳摘星後的混亂與代價，第五季據傳將是全劇結構轉變的關鍵點。劇組將探討獲得成功後的空虛，以及這群充滿缺陷的角色如何在頂級餐飲界的殘酷競爭中，尋找除了焦慮以外的生活意義。

播出平台： Disney+ / Hulu

預計檔期： 2026 年夏季

類型： 劇情、黑色喜劇

5. 《黑袍糾察隊》第五季（The Boys Season 5）

作為近年來最血腥的超級英雄諷刺劇，《黑袍糾察隊》將迎來該系列的最終季，主創Eric Kripke已確認Butcher與Homelander將會上演殊死一戰。第四季結尾，世界已處於崩潰邊緣。護國超人實際上已掌控了美國政府，而屠夫則因使用 V 號化合物命不久矣，且黑化程度加劇。第五季將聚焦於糾察隊如何在絕境中進行最後的反擊，試圖在超人類霸權徹底確立前拯救（或毀滅）世界。

播出平台： Prime Video

類型： 超級英雄、黑色幽默

6. 《His & Hers》

劇集改編自 Alice Feeney 的暢銷小說，由「女武神」Tessa Thompson及「制裁者」（Jon Bernthal）主演。劇情講述隱居的前新聞主播Anna因一宗發生在家鄉的謀殺案而重出江湖，負責偵辦此案的警探正是她分居的丈夫Jack，隨著調查深入，兩人發現自己都與受害者有著不為人知的過去。

播出平台： Netflix

預計檔期： 2026年1月8日

類型： 心理驚悚、犯罪懸疑

7. 《暗夜情報員》第三季《The Night Agent》

主角Peter（Gabriel Basso飾）已成為一名成熟的「暗夜情報員」，在第二季成功化解危機後，來到第三季Peter將面臨職業生涯最嚴峻的考驗。他被派往一項涉及高層腐敗的機密任務，這次敵人不僅來自外部恐怖勢力，更來自美國情報機構內部。彼得必須在無人可信的情況下，於異國街頭殺出血路。

播出平台： Netflix

預計檔期： 2026年2月19日

類型： 政治驚悚、動作

8. 《Vision Quest》

作為漫威神劇《汪達幻視》（WandaVision）的衍生劇，Paul Bettany將回歸飾演「白幻視」。另外，大反派Ultron的配音員James Spader確認回歸，劇集將會重拾《復仇者聯盟2》的經典恩怨，探討人工智慧與人性的哲學議題。 劇情承接《汪達幻視》結尾，重獲記憶但失去情感連結的「白幻視」離開了西景鎮，並開張尋找自我存在意義的旅程。

播出平台： Disney+

預計檔期： 2026年

類型： 科幻、劇情

9. 《海賊王》真人版第二季（One Piece）

第二季將正式進入「偉大航道」（Grand Line）最大看點，絕對是人氣角色Chopper登場。劇情講述路飛與草帽海賊團即將跨越顛倒山進入偉大航道。旅途中，他們將遭遇前所未有的強敵，包括詭計多端的Mr.0及其手下的秘密犯罪集團。

播出平台： Netflix

播出日期： 2026年3月10日

類型： 奇幻、冒險

10. 《齮齕人生》第二季（BEEF）

第一季橫掃艾美獎後，第二季轉型為「詩選劇」，講述全新的故事，並加入Oscar Isaac、Carey Mulligan、Charles Melton及Cailee Spaeny，將戰場轉移到了上流社會的「鄉村俱樂部」，探討更虛偽、更壓抑的精英階層大戰。劇情講述一對年輕夫婦在一間高級鄉村俱樂部目睹了老闆及老闆娘之間一場驚人的爭吵，事件引發一連串勒索、操縱與權力遊戲，揭開億萬富翁光鮮亮麗外表下，充滿焦慮與憤怒的真面目。

播出平台： Netflix

播出日期： 預計 2026 年中旬

類型： 黑色喜劇、劇情