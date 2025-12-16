2025中國票房累積破500億靠《哪吒2》足夠食糊　香港電影大跌眼鏡

臨近2025年底，中國電影業統計出票房數字，日前年度票房累積紀錄終於突破500億元人民幣大關，成績相當不俗，據指當中高達409億5200萬元為國產電影票房，佔總額約81.9%。綜觀全年票房表現，國內上映電影共有50部票房過億，其中33部為國產、17部為外國電影，而賀歲神級動畫《哪吒之魔童鬧海》便已佔超過154億元，靠一部戲已經成功食糊！

賀歲神級動畫《哪吒之魔童鬧海》票房超過154億元，靠一部戲已經成功食糊！（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

2025年中國票房榜頭十位之中，除《哪吒之魔童鬧海》穩佔榜首外，國產賀歲片《唐探1900》則以36億1200萬元排第二位；上月底上映的迪士尼合家歡動畫《優獸大都會2》（Zootopia 2）亦已收報35億7400萬元！適逢中國抗戰勝利80周年，觀眾普遍支持抗日電影，《南京照相館》與《731》則分別以30億1700萬及19億4200萬元排行第四及第五位，前者更創下中國電影史上抗戰電影最高票房紀錄！

適逢中國抗戰勝利80周年，利好本年抗日電影表現，《南京照相館》以30億1700萬元票房排行第四位。（《南京照相館》電影劇照）

《731》亦以19億4200萬元排行全年第五位。（《731》電影劇照）

至於香港電影方面，僅有成龍與梁家輝主演的《捕風追影》以12億6500萬元打入頭10位，整體成績令人大跌眼鏡；本來備受外界熱切期待，口碑卻大起大落的《風林火山》，則以9660萬元票房排行51位，剛好跌出億元票房分水嶺。

《捕風追影》以12億6500萬元打入頭10位。（《捕風追影》電影劇照）