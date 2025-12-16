荷里活名導Rob Reiner與妻子被致命割喉　吸毒兒子涉弒雙親被捕

美國知名導演洛連納（Rob Reiner） 與妻子Michele Singer Reiner，在美國時間周日（14日）下午被女兒Romy發現倒斃於洛杉磯家中，身上有刀傷及被割喉。執法部門「兇殺組」進行初步調查後，兒子Nick Reiner涉嫌弒父母，並將他正式拘捕。

據外媒報道，洛連納於周六（13日）與兒子Nick曾一同出席美國名嘴Conan O’Brien於寓所舉行的節日派對，當時父子於派對上爭執。Nick曾公開透露自己有長達十多年的毒癮，並指過去多次進出戒毒所，甚至一度無家可歸，更曾提到在毒癮發作期間，他曾與父母發生爭吵。

洛連納執導了多部經典電影，包括《伴我同行》（Stand By Me）、《綠野芳蹤》（The Princess Bride）以及《90男歡女愛》（When Harry Met Sally...），而在拍攝《90男歡女愛》期間，洛連納認識了攝影師蜜雪兒，兩人於1989年結婚，這段感情還說服了洛連納修改浪漫喜劇的結局，讓比利基斯度（Billy Crystal）與美琪賴恩（Meg Ryan）所飾演的角色最終走到一起。

