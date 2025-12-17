尋秦記電影版｜古天樂林峯重唱《天命最高》　秦王下令追加馬叫聲

萬眾期待的《尋秦記》電影版，由古天樂擔任總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，將於2025年12月31日登上大銀幕。計上星期公布預告及終極海報後，今日（16/12）電影再度公開兩大重磅物料，包括2025版電影主題曲《天命最高》MV及全陣容海報，視聽衝擊全面升級，再度引發「尋迷」熱烈討論。

古天樂主演的《尋秦記》電影版，主題曲邀請「秦王」林峯一齊唱。（《尋秦記》劇照）

原本由古天樂主唱的《尋秦記》主題曲《天命最高》，可謂陪伴無數觀眾成長，旋律一響即喚起集體回憶。今次新版《天命最高》邀請了古天樂與林峯共同演唱，屬兩人首次正式合唱，可謂別具意義。兩位主演多年合作無間，這次錄音更是默契十足，不但錄音過程順利，更呈現出與舊版截然不同的張力。全新編曲亦具電影感，氣勢全面升級，把項少龍與趙盤跨越時空的師徒情仇推向另一個層次。

林峯覺得今次合唱主題曲都只係熱身，好想一齊合唱一首新歌︰「今次都係warm up，同老闆合唱的warm up，我希望繼續有屬於我哋嘅歌，最好跳埋舞。」（影片截圖）

談到今次錄製新版《天命最高》，古天樂表示，今次與林峯一同合唱，與當年獨唱原版的感覺大為不同，是一個全新體驗。林峯則說，上次在紅館演唱會上合唱《天命最高》，某程度上已為今次正式錄音作好熱身：「今次當然再認真啲，有重新編曲，今次都係warm up，同老闆合唱的warm up，我希望繼續有屬於我哋嘅歌，最好跳埋舞。」

如果聽每集開首播出的主題曲版本，係會有馬叫聲放入去。（影片截圖）

「秦王」下令追加馬叫聲

談到《天命最高》對他們的意義，古天樂直言知道不少觀眾都表示一聽到前奏就會「起雞皮」：「『天命最高』呢四個字都係一個使命，雖然話呢個世界冇最高，但我哋盡力去做啦，等於我哋拍《尋秦記》咁，過程裏面經歷好多困難，但都一一克服。」而林峯則特別提到，希望新版能保留原版開頭的馬叫聲：「呢下馬叫聲係集體回憶嚟！」古天樂隨即回應：「加番畀你！」而新版《天命最高》亦確實保留了這一聲馬叫，向原版致敬。

林峯特別提到，希望新版能保留原版開頭的馬叫聲：「呢下馬叫聲係集體回憶嚟！」古天樂隨即回應：「加番畀你！」（影片截圖）

全陣容海報跨越千年宿命

配合MV曝光，電影亦同步公開電影的全陣容海報。海報以黑白強烈對比為主調，背景的巨型山河圖橫跨主視覺，象徵跨越兩千多年的終極宿命。中心視覺由飾演項少龍的古天樂與飾演秦王的林峯並列而立，凸顯兩人之間的核心矛盾。海報下方橫向展示多位演員，古今人物同時並列，一次過大曬冷登場。除了MV中亮相的演員外，全陣容海報亦特別收錄飾演「烏博士」的已故演員廖啟智（智叔），向其在劇集版與電影中的貢獻致以敬意。

全新海報展示多位演員，古今人物同時並列，一次過大曬冷登場。（《尋秦記》海報）

故事大綱

一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底；正當秦王以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。