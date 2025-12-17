逆轉上半場｜翻唱《足球小將》唔用得？　日方指歌詞跟原意差太遠

由梁詠琪、陳湛文、凌文龍、梁雍婷、朱栢康、聯同一班愛好足球的小演員主演，一部逆境自強的輕鬆勵志電影《逆轉上半場》，將於今年聖誕12月25日上映（20/12優先場），亦是今年唯一一部聖誕上映的香港電影。電影的宣傳活動開始得如火如荼，但《香港01》就收到內部消息，指原定找一眾演員翻唱張衛健版《足球小將》做宣傳曲一事觸礁，被日方指歌詞跟原版意思有差距，拒絕授權。

逆境自強的輕鬆勵志電影《逆轉上半場》，將於今年聖誕12月25日上映（20/12優先場）。（《逆轉上半場》海報）

據知，這首新版《足球小將》，會由梁詠琪、陳湛文、梁雍婷及一班小演員重新演繹，電影公司亦按程序，向歌曲版權公司香港華納洽談，同一時間演員們亦已經到錄音室錄好該重唱版，並拍埋MV，一切準備就緒就待版權方落實便推出市面。

電影《逆轉上半場》，故事以足球比賽比喻人生，透過幽默情節展現克服逆境、面對誘惑與挑戰、學會自我原諒的歷程。（《逆轉上半場》劇照）

梁詠琪覺得《逆轉上半場》不僅啟蒙年輕人追夢，也提醒成年人反思。（《逆轉上半場》劇照）

版權人感廣東版歌詞不合原意

可惜等了又等，一直未得不到對方確切回覆，直至最後一刻終得到一個正式通知，表示日方拒絕電影《逆轉上半場》使用這首歌作宣傳，原因是日本原版《足球小將》的主題曲《燃燒吧英雄》（燃えてヒーロー）作詞版權持有人，表示廣東版歌詞跟原版意思差距甚遠。至於為何張衛健又可以唱足40年呢？事緣原先作詞人經已離世，而歌詞版權就交由承繼人處理，新人事新作風，今次就拒絕再次使用。記者有細閱兩份歌詞，內容都是讚揚主角戴志偉的腳法凌厲，不過廣東詞比較活潑生動，日版就以熱血取勝。

日本原版《足球小將》的主題曲《燃燒吧英雄》（燃えてヒーロー），是小學篇第1至87集的片頭曲，深人民心。（網上圖片）

就住事件，《香港01》向電影公司無限動力查詢，對方承認確有此事，亦只好無奈接受︰「《逆轉上半場》早前安排演員灌錄張衛健版本的《足球小將》歌曲以宣傳用，透過華納唱片處理香港地區歌曲版權，歌曲製作完成後，獲告知作詞版權方不同意授權，日本發行方表示，原作詞人已離世，繼承版權的收益持有人否決使用許可。我們尊重知識產權，可惜今次演員重新演繹的《足球小將》版本歌曲及MV未能面世，希望有日後機會重見天日。」