Netflix保證收購成功一切如常　雙CEO聲明：不會改變華納創建基石

串流龍頭企業Netflix月初宣布大舉斥資827億美元（約港幣6486億元）天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為本月全球觀眾熱切關注的影壇大事，事件引起美國影業三大工會及多位代表人物群起反對。及後荷里活另一百年企業派拉蒙天舞公司，則於上周初對華納兄弟展開惡意收購，演變成公司收購戰，事件甚至驚動白宮！

Netflix天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，成為本月全球觀眾熱切關注的影壇大事。（GettyImages）

對於Netflix收購華納兄弟，以占士金馬倫（James Cameron）為首的荷里活影人擔心將會進一步擴大串流市場霸權，將戲院業逼入絕路，往後電影僅短暫象徵式上映後便轉戰串流；導演、編劇及演員工會則分別認為收購行動縮窄競爭影響創意發揮，同時導致減薪或失業情況，三會聲明均表示擔心及反對。

占士金馬倫為首的荷里活影人擔心將會進一步擴大串流市場霸權，將戲院業逼入絕路。（GettyImages）

由於收購行動引起影業及全球觀眾討論及強烈反響，Netflix兩位CEO Ted Sarandos及Greg Peters共同向旗下員工發出備忘，指出：「我們視收購行動為電影業的一場勝利，並非終結之舉。收購是為了發展，華納兄弟將引入我們未擁有的生意與技術，所以並不會有重疊之處及關閉旗下工作室。我們與荷里活最象徵性的其中一間片廠聯手，提供更多工作機會，亦將為電影及電視製作托展出一個健康的未來。」

Netflix兩位CEO Ted Sarandos及Greg Peters共同向旗下員工發出備忘大派定心丹。（GettyImages）

至於對電影業及戲院業的潛在影響，兩位CEO亦大派定心丹：「戲院放映是華納兄弟業務與傳承的重中之重，我們並不打算改變華納兄弟創建基石。就算收購發生於兩年前，《Minecraft：我的世界大電影》與《超人》照樣會在大銀幕上首映，我們亦打算保持一貫做法。至於我們過去未有以影院作為優先，全因並非Netflix的經營模式。若收購行動完成，我們便進入電影與戲院業界。」

Netflix表示就算兩年前收購華納兄弟，電影亦會照常在戲院首映。（ 《MINECRAFT：我的世界大電影》劇照）