占士金馬倫狂迷一部日本科幻片自薦做副手　導演：你嚟到我唔駛撈

日本科幻電影《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）於2023年在日本及歐美上映取得空前成功，東寶映畫更於上月初在日本舉行的「哥斯拉節慶2025」上宣布導演山崎貴將會執導續集《哥斯拉-0.0》，希望延續首集票房成就及獎項殊榮。早前荷里活名導占士金馬倫（James Cameron）在新作《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）其中一站首映禮上，邀得山埼貴到場進行對談，自爆原來是《哥斯拉-1.0》的粉絲，令山崎貴感到非常榮幸。

占士金馬倫於《阿凡達3》首映禮上自爆為《哥斯拉-1.0》的狂迷。（視覺中國）

《哥斯拉-1.0》票房成就非凡，亦屢獲獎項殊榮。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

山崎貴憑《哥斯拉-1.0》出色的視覺特效勇奪第96屆奧斯卡金像獎「最佳視覺特效」獎！（GettyImages）

占士金馬倫於日本宣傳《阿凡達3》期間，邀請山崎貴到場觀賞及對談，期間他表示《哥斯拉-1.0》為大師之作，自己瘋狂情迷之餘更有意參與。占士金馬倫幽默地輕聲表示：「有人知道你在拍攝《哥斯拉-0.0》嗎？」山崎導演隨即笑言外界已得知開拍消息，於是占士金馬倫便續指：「我知道山崎導演專誠提早從片場收工前來出席，我深感榮幸！我更向他提出，如果因為提早收工而耽誤拍攝，我自薦到片場幫手做第二攝製組導演！」山崎貴則開玩笑回應：「你來到的話最後會取代我的工作！」兩位美日科幻導演如此惺惺相識，讓影迷興奮之餘，亦對《哥斯拉-0.0》進一步擴展世界的成果更感期待！