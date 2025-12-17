尋秦記電影版｜苗僑偉角色刻意隱藏姓氏　原來演繹一位歷史人物？

萬眾期待的《尋秦記》電影版，由古天樂擔任總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，將於2025年12月31日登上大銀幕。昨日（16/12）電影再度公開兩大重磅物料，包括2025版電影主題曲《天命最高》MV及全陣容海報，仲有多位早前隱藏起來，今次正式亮相的角色，當中最為網民熱烈討論的一定是苗僑偉，其角色Ken更引發網民無限聯想，身份大有可能跟一件歷史事件有關。

《尋秦記》電影版最新海報，雲集一眾演員相當有氣勢。（《尋秦記》電影版海報）

古天樂主演的《尋秦記》電影版，主題曲邀請「秦王」林峯一齊唱。（《尋秦記》劇照）

根據官方提供的角色介紹，提及今集最重要的新角色三哥苗僑偉，是飾演一位叫Ken的現代人，據悉因為一場多年前的冤獄，引發今次改變歷史命運的危機，誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生，要親自領軍一舉返到秦朝稱霸。而當時，秦王正正已一統六國，以為可稱霸天下，回宮之時就遇到Ken的突襲，陷入苦戰，在苦冇對策下不得不向師父項少龍求助。

苗僑偉飾演一位叫Ken的現代人，因為一場多年前的冤獄，引發今次改變歷史命運的危機，誓要穿越回秦代稱王。（《尋秦記》電影版劇照）

飾演其女兒的中國女星白百何叫Galie。（《尋秦記》電影版劇照）

正正一個Ken字，就讓網民無限聯想，事緣在官方介紹上，但凡重要角色都會有全名，例如項少龍、烏廷芳、琴清，但作為重要角色的苗僑偉就單叫Ken，而飾演其女兒的白百何亦直呼做Galie，未有透露姓氏，於是網民就推算這位由現代來到秦朝刺殺秦王的，應該是姓柯，而讀起上來就是Ken Or，跟歷史事件荊軻刺秦王不謀而合。

到底會唔會係真，就要待《尋秦記》正式上畫入場先知，但不得不佩服網民的聯想力，而且這個設定更有李斯潮文的Silly有異曲同功之妙。