怪奇物語5｜第二部揭顛倒世界假設被推翻　預告兩個角色將會犧牲?

Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季第一部已在11月27日回歸，掀起全球劇迷討論後，日前Netflix正式發布了第二部的預告，幾乎每集長達1.5小時。邁入最終季，同時宣告陪伴觀眾近十年的《怪奇物語》將會結束，對大批劇迷來說既興奮又不捨。

將以三部曲形式推出分別於11月27日、12月26日以及2026年1月1日上架。（劇集海報）

在第二部預告中，揭開了Vecna對「新世界」的野心，更揭示了主角們一直對「顛倒世界」的錯誤理解。劇情承接第一部災難性的結局，霍金斯小鎮處於軍事封鎖狀態，由Dr. Kay（Linda Hamilton 飾）的軍方調查顛倒世界裂縫及同時追捕Eleven。隨著Vecna的邪惡勢力不斷擴張，大量魔神大規模入侵現實世界。

Will在本季第一部最危急的時候激發出超能力。（預告畫面）

第二部將會揭開Vecna新世界的野心。（預告畫面）

Dustin與Steve發現顛倒世界的假設一直都是錯的。（預告畫面）

主創Duffer Brothers透露，第二部分的三集的黑暗強度將會全面升級。（預告畫面）

Dustin在預告中的一句「我們對顛倒世界的所有假設全都錯了」，暗示了過去四季都猜錯了顛倒世界的運作及本質，而他與Steve發現的紅色異常能量或裂縫，還有Nancy與Joanthan看到的紅色能量球體，似乎將會揭開顛倒世界的關鍵。

第二部分每集超過1個半小時。（預告畫面）

另外，主創Duffer Brothers透露，第二部分的三集的黑暗強度將會全面升級，不僅規模更大，同時可能帶來領人心碎的劇情。Dustin與Steve在過去四季的驚險經歷中譜出深厚兄弟情，而預告中兩人互相表示：「You die. I die.」，令不少劇迷擔憂兩人會在最終季作出犧牲。

Dustin與Steve在過去四季的驚險經歷中譜出深厚兄弟情。（預告畫面）