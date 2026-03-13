電競女孩︱袁澧林打機踢波嘆外界性別定型　郭爾君打機叻被當人妖

香港電競題材電影《電競女孩》，由白瑋琪、楊帆執導，袁澧林、Alma郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻及陳宗澤主演，為「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，今日（12日）已於香港正式上映！袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻五位女主演早前就新作《電競女孩》接受《香港01》專訪，分享電影拍攝精彩點滴之餘，亦對談論電競、足球等較陽剛、女性表現較少受注目的運動。

袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻五位女主演早前就新作《電競女孩》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

《電競女孩》為香港近年出現的電競新題材電影之一。（《電競女孩》電影劇照）

《電競女孩》由白瑋琪、楊帆執導，為「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品。（《電競女孩》電影劇照）

一眾女主演於電影分別飾演現實與遊戲世界角色。（《電競女孩》電影劇照）

電競該無性別之分 郭爾君：大把女仔打機叻過男仔！

《電競女孩》講述五位女主角重投男性選手主導的電競運動，奮力打一場「逆境機」闖出血路，袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻受訪時異口同聲，一致同意電競該毫無性別之分，Alma直言：「打機比男性更出色的女性大有人在，然而不過剛好打機最出名、因為電競買到一座大廈、能夠代言泡面品牌的選手Faker（李相赫）是一位男性。」

袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻異口同聲表示電競該毫無性別之分。（陳順禎 攝）

郭爾君直言許多女仔打機比男仔更出色。（陳順禎 攝）

郭爾君表示只不過剛好最出色一位電競選手為男性而已。（陳順禎 攝）

郭爾君打機叻被當「人妖」：打埋電話大家都話我未變聲！

郭爾君為五位女主演中最資深打機迷，從小熱愛街機、線上遊戲，笑言水準實力相當不錯，更曾被同場其他玩家錯認為男玩家：「從前我打機通常會使用女角色，但永遠被男玩家當成『人妖』！沒有人相信我是女玩家，即使一邊通電話、一邊打機，證明我女玩家真身，大家只覺得我尚未變聲！其實只因為我打機比男玩家更利害。」

郭爾君打機實力不錯，男玩家都不相信真身為女玩家。（陳順禎 攝）

郭爾君笑言經常被男玩家當成人妖。（陳順禎 攝）

吳家忻曾表示外界外著重電競選手衣著、外貌或代言等周邊元素，換轉生活其他部分亦出現同樣問題：「無論以前讀書或工作，都試過因為看我有打扮『靚靚女女』，便會認為我不願付出，最後不願意與我合作，但其實怎麼可能憑外表定斷這回事？」

吳家忻認為不應「以貌取人」。（陳順禎 攝）

吳家忻表示無論任何場域，均不應該憑外表或性別定斷一個人。（陳順禎 攝）

電競、足球陽剛味被性別定型 袁澧林：容易因為外表被剝削應得功勞

在電競世界以外，袁澧林近年熱衷參與足球隊訓練比賽，透露兩項競賽均具相同問題與性別定型：「電競本身較具陽剛性，足球亦一樣較陽剛，形成這種運動看似有性別定型。但我在女足的個人體會中，發覺越來越好、越來越興旺！連資源甚至運動員發展上，均追近男足界別，相比過去順利得多！」相比之下電競職業化發展上，則仍然較側重於男性選手身上。袁澧林續指：「我總覺得女性傾向容易因為外表、外貌與衣著等元素，被剝削她們應得的榮譽與功勞，需要付出許多倍努力才能夠被看見，有一種更強的使命感。」

袁澧林近年熱衷參加足球訓練與比賽。（陳順禎 攝）

袁澧林欣賞足球界越來越重視女子隊伍。（陳順禎 攝）

袁澧林認為女性容易因為外表、外貌與衣著等元素，被剝削她們應得的榮譽與功勞。（陳順禎 攝）

張蔓莎素顏「灰九」上陣 背負巨熊公仔中環狂奔：過程零尷尬

《電競女孩》劇情穿梭於現實與遊戲世界，五位女主演亦「分飾兩角」飾演選手及其遊戲角色，其中以張蔓莎飾演的選手「灰九」與背負巨熊公仔的角色外表反差最大。張蔓莎笑言遊戲世界部分，要背負公仔在實景中拍攝：「我全程背著巨熊公仔在中環大街小巷狂奔，其實非常疲倦！起初造型其實沒有熊仔，但添加熊仔後大家又大讚『好靚呀』給予我滿滿情緒價值，才令我願意背負公仔跑來跑去，而且過程零尷尬！」

張蔓莎於《電競女孩》飾演角色灰九，戲裡戲外造型外貌反差最大。（陳順禎 攝）

張蔓莎在電影的遊戲世界中，角色要背負巨熊公仔在中環狂奔！（《電競女孩》電影劇照）

張蔓莎表示巨熊公仔重量十足！（《電競女孩》電影劇照）

《電競女孩》五位女主演均要在戲中「分飾兩角」。（《電競女孩》電影劇照）

至於現實中的灰九，張蔓莎則放下偶像歌手甜美亮麗形象，決定素顏染髮上陣：「灰九造型除了成為我人生第一次漂染頭髮、變成灰色長髮外，其實沒有化妝、甚至刻意加強頹廢感『殘樣』上鏡。最大反差則為戴上道具牙箍，令整個人更顯糜爛破碎。」

張蔓莎為飾演灰九，人生第一次染頭髮。（《電競女孩》電影劇照）

張蔓莎更為角色素顏上陣。（陳順禎 攝）

張蔓莎表示更會倍化瑕玼「化醜」上陣，增加灰九靡爛感。（陳順禎 攝）

張蔓莎現實中的美貌，不用多說。（陳順禎 攝）

伍詠詩遊戲裡外願打輔助 珍惜機會讓同伴發光發亮

《電競女孩》劇情中，伍詠詩戲份相對少於另外四位女主演，然而在旺角商場被少男笑罵，由袁澧林奮勇追出、討回公道的場面，令觀眾印象甚深！郭爾君亦贊同指：「我們約在工作室裡看試映時，我看得非常憤怒，覺得應該要為詩詩撐場，回罵那一班欺負她的男生！」演出戲份與遊戲角色均為「輔助」，伍詠詩卻仍然珍惜是次演出機會：「我的角色未有著墨太多，但亦不會覺得戲份少就抗拒，反而更應該珍惜機會，努力嘗試讓同伴更發光發亮！」想法貫徹《電競女孩》所帶出的精神。

伍詠詩在戲裡打好「輔助」角色。（陳順禎 攝）

伍詠詩的角色在戲中著墨較少。（《電競女孩》電影劇照）

伍詠詩的想法貫徹《電競女孩》的精神。（陳順禎 攝）

