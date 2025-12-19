金童｜票房狙擊900萬刪剪片曝光　黎耀祥江美儀演照顧者引爆淚腺

由張繼聰主演的《金童》上映至今近一個月，票房已衝破850萬，觀眾看過這部電影後，都被戲內戲外阿聰的堅持和努力不懈的精神有所感動。在不少謝票場中大家都好奇某些情節，似乎仍有所發展，阿聰亦不諱言因劇情的推進，只好忍心刪掉某些情節，而徇眾要求下，部份被刪掉的片段得以「重生」，在電影官網與大家分享，當中包括視帝視后黎耀祥、江美儀，還有「音樂情人」鄭子誠，一齊演的一場分享會，更觸動了阿聰。

劇情中阿聰知道兒子有病，一下子不知道如何面對，於是去分享會聽聽別人經歷。（《金童》劇照）

分享會中有鄭子誠做主持，今次肯定冇陰謀。（《金童》劇照）

在電影裡，有一段講到阿聰得知自己兒子的健康狀況時，心中充滿了徬徨。於是參加了一個分享會，感受其他家庭在面對困難時的經歷。張繼聰︰「真是令人感動，而黎耀祥、江美儀，和鄭子誠就在這個場口出現。拍攝的時候看着他們幾位的演技已經很感動，雖然從未跟祥哥合作過，但能夠近距離欣賞他那種生活化、淡淡然的演出很精彩，給我留下深刻印象。我本身很喜歡這幾場被刪剪的片段，還特再做過少少調色和配樂。現在可以「重生」相信令觀眾對當中的故事有更多不同領會。」

黎耀祥戲中女兒都患上同一病患，更因長期照顧影響工作被炒。（《金童》劇照）

但轉做兼職後，生活反而輕鬆得多，有更多時昌陪伴家人。（《金童》劇照）

最後隨著故事發展，他決定走出陰霾，為了孩子重新振作起來。而不少觀眾對當中一場醫院戲感受至深。阿聰衷心的說：「這部電影的訊息是希望能與大家分享，無論一家人面對多少困難，只要攜手向前，總能找到出路。而江美儀那段訴說的故事，女兒與媽媽之間的深厚情感，更為動人，我相信這段deleted scene能夠在聖誕這個佳節中傳遞給每一個家庭，一家人無論身處任何處境，都希望大家都可以一齊行落去。而我只要有時間，亦會繼續謝票答謝大家。」

阿聰笑謂︰「有子誠兄的磁性聲音震住成個場，更能起了種好祥和氣氛來！」（《金童》劇照）

視后江美儀發揮其本色，幾分鐘就令角色感動觀眾。（《金童》劇照）

每一淚都是戲，看得令人感觸。（《金童》劇照）

此外，導演陳維冠跟黎耀祥、江美儀、鄭子誠合作無間，所以邀請三位客串演出時二話不說，一口答應。而阿聰在電視台演出時也經常與子誠、美儀兩位前輩合作，彼此亦師亦友，大家今次在電影上合作也份外有默契，阿聰更笑謂：「有子誠兄的磁性聲音震住成個場，更能起了種好祥和氣氛來！」