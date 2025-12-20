逆轉上半場｜日方拒授權翻唱《足球小將》　梁詠琪︰人生就是這樣

由梁詠琪、陳湛文、凌文龍、梁雍婷主演，黃柏基導演的熱血勵志足球喜劇《逆轉上半場》，昨日（19/12）於鑽石山荷里活廣場舉行聖誕首映禮，儀式特設「祝福聖誕樹」，每位演員將寫上勵志字句的卡片掛上樹上，為觀眾送上節日祝福，為冬日添上一份暖意。

《逆轉上半場》一眾演員在台上大合照。（大會提供）

首映禮邀得中國香港足球總會會長貝鈞奇先生 SBS, BBS, MH 蒞臨致辭。貝先生表示，電影以足球為題材，充滿正能量，能啟發年輕人勇敢追夢。蔥動全人教育基金會創會會長李潔思女士亦分享觀後感，指電影兼具笑點與教育意義，非常適合親子一同欣賞。

未能靠歌曲做宣傳，GiGi表示會做多些謝票，希望讓更多觀眾接觸該片。（大會提供）

中國香港足球總會會長貝鈞奇先生SBS，BBS，MH到場致詞。（大會提供）

手持勇氣勵志詞的梁詠琪（GiGi） ，在戲中飾演一位絕不認輸的靈魂人物，GiGi說：「只要你有勇氣踏出第一步，就已經向成功邁進。」而在儀式後，GiGi接受傳媒訪問，提到劇組早已翻唱好張衞健版《足球小將》作宣傳曲，但日方指歌詞跟原版意思有差距而拒絕授權。GiGi深表可惜，但亦尊重對方決定，期望假以時日，歌曲將有面世一日。坊間覺得同一版本，張衛健可唱足40年，但重新翻唱則不獲批，Gigi坦言都覺得奇怪，亦只有接受︰「人生就是這樣，有時候做好所有準備也未必成真。」未能靠歌曲做宣傳，GiGi表示會做多些謝票，希望讓更多觀眾接觸該片。

《逆轉上半場》由黃柏基執導，講述一班大人協助小朋友在足球場上追夢的同時，也在過程中重新找回人生方向。電影定於12月25日聖誕檔期正式上映，因徇眾要求，戲院即日加推優先場獻映。

5位童星比起拍攝時已長高不少。（大會提供）