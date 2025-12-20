ATEEZ首部「電影風格」VR演唱會　12K超高畫質互動式沉浸體驗

英皇戲院再度攜手韓國頂尖VR品牌AMAZE，以影院級設備及VR裝置突破銀幕界限，為香港觀眾帶來更具故事感、更具臨場感的新一代音樂體驗。以爆發性舞台魅力席捲全球的K-POP團體ATEEZ，將以其首部「電影風格」VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY》，強勢登陸英皇戲院（大圍圍方），將於2026年1 月30日至2月8日期間，限時獨家上映！屆時觀眾佩戴戲院提供的VR設備，即可踏入跨越維度的時空邂逅——距離近到彷彿連心跳都聽得到。唯有相聚之時，故事才會完整。

《LIGHT THE WAY》以「演唱會×敘事電影」形式展開：ATEEZ正在基地享受片刻寧靜時光，卻突然收到一則神秘訊息：消失的ATINY（官方粉絲名）彷彿被某種力量牽引，令ATEEZ被迫穿越至夢幻般的廢墟與暗黑之城——在世界崩塌的末日景象之中，被不明存在追逐的八位成員，為尋回ATINY展開絕地反擊。身處現實與幻想交錯、危機與希望並存的世界，觀眾不再只是「觀看」表演，而是彷如置身劇情之中，與ATEEZ並肩前行，完成屬於彼此的「光之旅程」。

除了電影級敘事，《LIGHT THE WAY》亦把ATEEZ代表歌曲以「情緒與空間」的概念重新呈現——沉浸感強烈、每一秒都不容錯過的《INCEPTION》、引爆自由能量的全球熱門歌曲《BOUNCY（K-HOT CHILLI PEPPERS）》，以及在極致中引發魅力的《Ice On My Teeth》；每首歌曲舞台皆配合專屬場景設計與鏡頭運動，讓舞台與故事融為一體，以節拍推進劇情，將ATEEZ獲世界認證的舞台實力放大，實現只有VR才能充分呈現的「零距離」震撼。

作品由AMAZE以最新技術傾力打造，結合12K超高畫質實景拍攝、AI影像處理，以及以Unreal Engine（虛幻引擎）為基礎的VFX視覺特效，把現實與幻境之間的轉場打磨得行雲流水。配合 ATEEZ 的高水準演出與精準運鏡，觀眾將彷如站在舞台正中央——呼吸、目光與節拍近在眼前，展開一段別處無法複製的沉浸旅程。

ATEEZ自2018年10月出道以來，憑借極具沖擊力的舞台呈現在全球音樂市場快速擴展其影響力。不僅連續五張專輯銷量突破百萬，更屢次躋身美國「Billboard公告牌200」榜單，成功奠定其作為K-POP代表性全球歌手的地位。

尤為矚目的是，憑借正規二輯《THE WORLD EP.FIN : WILL》首次奪得「Billboard公告牌200」排行第一，而迷你十二輯《GOLDEN HOUR : Part.3》和主打曲《Lemon Drop》更讓組合首次同時登頂兩大榜單「Billboard公告牌200」與「熱門100」，在全球大眾音樂市場穩固了地位。此外，ATEEZ不僅作為K-POP男子組合首登美國「科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival）」舞台，更成為首位以壓軸藝人身份參與摩洛哥「MAWAZINE」音樂節的K-POP藝人，持續展現著在全球舞台的獨特存在感。