金童｜再有被刪片段流出　TVB中德混血女配角演社工張繼聰㗳晒糖

由張繼聰主演的《金童》上映至今近一個月，票房已衝破850萬，觀眾看過這部電影後，都被戲內戲外阿聰的堅持和努力不懈的精神有所感動。在不少謝票場中大家都好奇某些情節，似乎仍有所發展，阿聰亦不諱言因劇情的推進，只好忍心刪掉某些情節，而徇眾要求下，部份被刪掉的片段得以「重生」，最新一條獲重見天日的，關於阿聰的感情線，而且對手仲係擁1/8德國血統（曾祖父為德國人），憑《反黑英雄》在《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得最佳女配角的傅嘉莉。

張繼聰飾演的張力，第一次見到傅嘉莉含情脈脈。（《金童》影片截圖）

張繼聰飾演的張力，出獄後要受社工監管，確認他重新尋找工作，不再誤入歧途，而負責的社工就是傅嘉莉。第一次出場時，張繼聰對她㗳晒糖，口甜舌滑言語間抽水，不過傅嘉莉都是工作至上，未有動情。到第二次見面，張繼聰已重拾當拳手之路，整個人完全不同，傅亦對他另眼相看。

傅嘉莉在戲中飾演社工，跟進張力的個案。（《金童》劇照）

張繼聰開心可以同傅嘉莉合作︰「佢嚟到好快就投入角色，好專業。」（《金童》劇照）

就住被刪片段，《香港01》找來張繼聰親自解說︰「這場戲係被韋羅莎鬧要搵工，遇到志偉哥期間的一場戲，當時張力一直無所事事，但保釋出來又一定要有工作才可，於是有社工跟進。其實佢心裡一直好想打拳，唔甘心做送貨跟車，最後決定都係返去拳館。」至於請到傅嘉莉客串，阿聰坦言在電視台時很少跟她合作，而拍攝《金童》時更加已經離開TVB，獲得嘉莉的支持都好開心。張繼聰︰「開心可以同佢合作，佢嚟到好快就投入角色，好專業。」