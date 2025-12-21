尋秦記電影版｜滕麗名晒合照掀回憶殺　手執信物同項少龍有關？

萬眾期待的《尋秦記》電影版，由古天樂擔任總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，將於2025年12月31日登上大銀幕。近日不少參與拍攝的演員，都紛紛在個人社交平台發放相片，分享拍攝花絮。其實飾演善柔的滕麗名，就分享與郭羨妮及宣萱合照，掀回憶殺。而另一張相更手執劇集版一件信物，唔通會喺電影版重現？

《尋秦記》電影版最新海報，雲集一眾演員相當有氣勢。（《尋秦記》電影版海報）

滕麗明飾演的善柔，在電影版再次出現。（《尋秦記》劇照）

劇中女主角之一「善柔」，由滕麗名飾演，早已透露會在電影版亮相，隨公開其劇照後，阿滕亦於日前，在社交平台大晒電影版花絮，其中一張是與宣萱（烏廷芳）及郭羨妮（琴清），三個先後糾纏於項少龍的女人，齊齊影張合照相當有畫面，而且三位都凍齡亮相，非常難得。

滕麗明（善柔）、郭羨妮（琴清）與宣萱（烏廷芳），三個先後糾纏於項少龍的女人，齊齊影張合照相當有畫面。（滕麗明＠facebook）

滕麗明手執一塊水晶對着天空，面露笑容，難度呢件信物來到電影版又有延續？（滕麗明＠facebook）

而另一張相，就見到滕麗明手執一塊水晶對着天空，面露笑容。如果有睇電視劇版，就知這顆水晶近乎是她跟項少龍（古天樂 飾）的訂情信物。當日善柔與項少龍相遇，項要求善柔帶自己到咸陽，善柔故意刁難，說要將天上彩虹拿下才肯帶路。結果項少龍用水晶折射的原理，將彩虹射到她手上，男方不以為意，但女方此刻已覺情投意合。而來到電影版，滕明名再次拎起這件信物，未知跟電影發展是否有莫大關係？跟項少龍又是否餘情未了？

善柔對項少龍故意刁難，說要將天上彩虹拿下才肯帶路。（《尋秦記》影片截圖）

項少龍拿出身上的一枚水晶對住太陽。（《尋秦記》影片截圖）

善柔仍一頭霧水。（《尋秦記》影片截圖）

原來項少龍是用水晶折射的原理，將彩虹射到她手上。（《尋秦記》影片截圖）