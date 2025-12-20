我們不是什麼｜邱禮濤拒為金像入圍播五場：明白江𤒹生陳毅燊心急

第十九屆鮮浪潮國際短片節今日（20日）舉行本地競賽頒獎禮，鮮浪潮電影節主席杜琪峯導演攜同副主席舒淇、司庫朱淑儀及邱禮濤及曾麗芬等董事一同出席，會上頒發六大獎項，嘉許表揚今屆參賽導演及主創人員。邱禮濤於典禮後受訪時，表示鮮浪潮本屆作品在畫面聲音上質素明顯較昔日進步、已達專業水平，笑言：「以前好多戲其實內容好好，但畫面又唔得、聲又唔得，好可惜嘅。但依家技術上係進步咗，聲音畫面完全唔失禮，演員演技、導演手法都好好，尤其是鄧濤（《28》女主演）我覺得做得好好！」

邱禮濤於頒獎典禮後接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

邱禮濤於典禮上頒發「最佳導演」獎。（葉志明 攝）

杜琪峯、朱淑儀、舒琪及邱禮濤等一同出席第十九屆鮮浪潮頒獎典禮。（葉志明 攝）

邱禮濤執導新作《我們不是什麼》原定聖誕檔期上映，然而因應「宏福苑五級火」慘痛事件，決定延期上映，亦未公布映期，受訪時邱導嚴肅地表示：「我哋生活長大嘅城市發生咗一件悲劇，電影只係一部電影，我哋都要顧及大家情緒、面對關注嘅事件，希望盡量能夠同步。」電影發行商高先電影並未公布映期，邱導透露目前仍在商議：「明年啦。依家諗緊月份，有一兩個日子考慮中，希望早啲話畀觀眾知道，但唔想講咗出嚟又要改。」

邱禮濤執導新作《我們不是什麼》原定聖誕檔期上映，然而因應「宏福苑五級火」慘痛事件，決定延期上映，亦未公布映期。（葉志明 攝）

對於《我們不是什麼》未能在最理想映期面世，邱禮濤坦言：「其實情感上都係唔想改，我做咗呢行40年，基本上改親幾乎都唔會好，希望每次可以改變呢個宿命。唔緊要嘅，片有片命，票房只係一時。」作品延期上映意味未能滿足2026年金像獎入圍要求，邱導重申不會為爭取金像獎入圍而舉行特別放映，然而理解在戲中演出極其突破的AK江𤒹生與Ansonbean陳毅燊的心情：「我完全重視影展，尤其香港電影金像獎，反而覺得錯過時間點，兩位年輕演員會有啲心急。都有講過會唔會做五場（符合金像獎入圍門檻），但如果又話延期，又做五場咁係咩意思先！」坦率地放棄趕及金像獎報名時間點。

《我們不是什麼》由AK江𤒹生主演。（《我們不是什麼》電影海報）

《我們不是什麼》由Ansonbean陳毅燊主演。（《我們不是什麼》電影海報）