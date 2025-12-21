張滿源被指觸碰化妝師手臂大腿操守失當　導演︰事主有向警方備案

第十九屆鮮浪潮國際短片節今日（20日）舉行本地競賽頒獎禮，鮮浪潮電影節主席杜琪峯導演攜同副主席舒淇、司庫朱淑儀及邱禮濤及曾麗芬等董事一同出席，會上頒發六大獎項，嘉許表揚今屆參賽導演及主創人員。影片《離合戲》於本屆鮮浪潮中獲得「最佳編劇」獎，並由導演Alan何嘉浩代表領獎，會後何嘉浩接受傳媒訪問期間談到《離合戲》男主角張滿源失當事件。

鮮浪潮《離合戲》導演何嘉浩。（葉志明 攝）

《離合戲》於本屆鮮浪潮中獲得「最佳編劇」獎，並由導演Alan何嘉浩代表得獎。（葉志明 攝）

《離合戲》拍攝團隊於今年7月9日在社交媒體發聲明，譴責演員張滿源在未經同意情況下，於工作期間觸碰女化妝師手臂及大腿部位，並言語冒犯女方、令女方感到不安。導演何嘉浩受訪時還原事件發生起點︰「我哋當時收到呢個投訴，大家經過會談了解事件。網上有言論牽涉性騷擾字眼，我個人認為自己冇專業知識去定論究竟係唔係性騷擾，但令大家唔舒服嘅接觸係有出現過嘅。事主同親友都希望我哋將事情進行討論，於是我哋盡量去交代事實。」

《離合戲》拍攝團隊今年曾譴責演員張滿源在未經同意情況下，於工作期間觸碰女化妝師手臂及大腿部位，並言語冒犯女方、令女方感到不安。（葉志明 攝）

《離合戲》導演何嘉浩受訪時表示沒有專業知識定論是否屬於性騷擾。（葉志明 攝）

何嘉浩導演表示有細讀張滿源個人聲明，並代表劇組表示事件處理方法具有優化空間︰「當時網絡產生好多言論，我哋覺得能夠處理得更好，事件當時佔用咗好多網絡資源。」導演亦表示尚未安排得獎慶功，未知團隊包括事主與演員張滿源會否同場；事件發生後劇組安排事主與張滿源交錯出席，一直未有同場工作。導演則透露事件已卻警方備案：「要睇返事主決定，根據事主講法係有去備案，係我向佢同朋友之間得到嘅了解。」