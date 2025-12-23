奧德賽︱正式預告曝光！明年7.17上映　麥迪文一句話暗藏懸念

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），由麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，繼早前公開了多張劇照，昨晚（22日）環球影業正式發布了正式預告。

《奧德賽》即將於2026年7月17日上映。（電影海報）

基斯杜化路蘭執導的《奧德賽》釋出首張先導劇照，由麥迪文飾演的男主角奧德修斯以一身希臘戰士裝束現身。（《奧德賽》電影先導劇照）

今次路蘭將荷馬筆下奠定西方文明基礎的經典史詩搬上IMAX大銀幕，並集結了罕見的超級演員整容，確實令影迷引頸以待。預告片中，飾演「奧德修斯」（Odysseus）的麥迪文以滿臉鬍鬚的造型亮相，聲音沙啞地說：經過多年的戰爭……沒有人能阻擋我的戰士們……回家……甚至連我自己也不能。」

正式預告曝光！（預告畫面）

電影劇情背景設定在特洛伊戰爭後。（預告畫面）

麥迪文飾演「奧德修斯」（Odysseus）。（預告畫面）

電影劇情背景設定在特洛伊戰爭後，曾與路蘭在《星際啟示錄》合作過的安妮夏菲維則飾演奧德修斯妻子「潘妮洛普」（Penelope），並在預告中深情請求丈夫承諾歸來，但奧德修斯卻回應：「如果我辦不到呢？」，一句話預示奧德修斯的歸家之路充滿懸念及阻礙。另外，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Hoalland）則飾演兩人的兒子「忒勒瑪科斯」（Telemachus）。

安妮夏菲維飾演奧德修斯妻子「潘妮洛普」（Penelope）。（預告畫面）

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Hoalland）則飾演兩人的兒子「忒勒瑪科斯」（Telemachus）。（預告畫面）

另外，預告中亦曝光了不少震撼視覺的驚險畫面，雖然首支預告中沒有揭開怪物的身影，但根據經典史詩，奧德修斯在歸家途中的10年，遇到多種神話怪物，包括獨眼巨人、海妖塞壬、海洋寧芙女神卡呂普索、巫術女神瑟西等。

預告中曝光了不少震撼視覺的驚險畫面。（預告畫面）