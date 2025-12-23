夜王｜黃子華鄭秀文帶隊夜場歡愉賀歲 《毒舌大狀》班底再聚

香港首部破億港產片，《毒舌大狀》導演吳煒倫，第二部執導作品，由法庭故事搖身一變，來到以夜總會為背景的最新作品《夜王》，不變的是繼續由黃子華當男主角，繼續在賀歲檔強陣出擊。今次女主角更找來影后鄭秀文，飾演一對過氣夫妻，由私怨情仇到合力打拼，將香港昔日的夜場風光重現。

馬年賀歲片《夜王》首張海報。（《夜王》海報）

夜王電影｜海報、預告及幕前陣容曝光

今日（23/12）電影《夜王》首發海報、預告及幕前陣容曝光，預告一來就是一班笑面迎人的美艷公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等，歡迎大家。隨後就有男主角黃子華、鄭秀文登場，子華作為夜場經理，以一句格言開場︰「世界艱難，我哋照行！開心要嚟，唔開心更加要嚟！」跟當下社會氣氛接軌，迎難以上。而最後更與鄭秀文拍住上，一句︰「我哋係冇得輸嘅！」甚有氣勢！

預告開場這個畫面，相當震撼。（《夜王》劇照）

黃子華跟鄭秀文在戲中飾演一對前度夫妻，在夜場再聚。（《夜王》劇照）

導演吳煒倫以夜場為題︰我喜歡去！

由法庭戲轉戰夜場，到底導演吳煒倫新作《夜王》的故事由來怎樣？吳煒倫︰「事情發生在《毒舌大狀》的慰勞宴上，當時一班演員飲得興高彩烈之際，Renci（楊偲泳）突然問我會否拍《毒舌大狀2》？我立即回答說不好了，不想再拍那麼嚴肅的題材。跟著我看到席上如此齊人，那麼多美女，便腦海忽然一閃，衝口而出話要拍便拍夜總會吧！一講『夜總會』三個字，大家即刻起哄，舉手贊成。」

至於開拍另一原因，是吳煒偉對這行業的切身感受。「今次選擇開拍以夜總會為題材的電影的另一個原因是，我喜歡去。八九十年代的尖東燈紅酒綠浮華璀璨，至千禧年後，中國城結業，2012年大富豪與新花都也相繼結業，曾經有幾風光輝煌都已成過去。面對尖東的殞落，當年一班在尖東夜場打拼的人，前路茫茫，卻又回不了頭，該如何反應？這就是開拍《夜王》的第二個原因。當年尖東的故事，與現在的香港有一種奇妙的共鳴。」

對於選擇開拍以夜總會為題材的電影，吳煒倫一個最直接原因︰「我喜歡去。」（金像獎大會相片）

夜王電影｜故事大綱

2012年，昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的大經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，企硬尖東！