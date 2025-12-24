奧德賽︱路蘭新預告曝光特洛伊戰甲　激發網民改圖惡搞變蝙蝠俠？

奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導史詩式神話新作《奧德賽》（Odyssey），由麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟維（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星主演，即將於明年7月17日上映。《奧德賽》作為路蘭首部以全IMAX菲林拍攝的電影，日前推出預告片段，旋即引起大量路蘭迷與觀眾討論，卻意外出現劇照惡搞玩笑，並爆發對劇照曝光的造型爭論。

《奧德賽》由麥迪文、湯賀蘭、安妮夏瑟維、Zendaya及羅拔柏迪臣等巨星主演，即將於明年7月17日上映。（《奧德賽》電影劇照）

《奧德賽》近日發布預告，更多劇照畫面亦隨之曝光。（《奧德賽》電影劇照）

安妮夏菲維與湯賀蘭亦再有新劇照。（《奧德賽》電影劇照）

Zendaya角色造型首次公開。（《奧德賽》電影劇照）

《奧德賽》劇情初段與「木馬屠城」希臘入侵特洛伊故事有關。（《奧德賽》電影劇照）

特洛伊戰甲曝光 激發網民創意聯想被惡搞變蝙蝠俠？

《奧德賽》日前發布預告片段，劇情初段與「木馬屠城」希臘聯軍入侵特洛伊情節相關，畫面中與奧德修斯（麥迪文 飾）對陣的特洛伊軍盔甲造型曝光，為一身黑藍色質感厚重的頭盔戰甲與披風，防護程度之高掩蓋面部、僅露出雙眼。由於路蘭曾執導蝙蝠俠《黑夜之神》（The Dark Knight）三部曲，因此在特洛伊軍造型公開後，隨即引起不少觀眾網民聯想，紛紛在劇照與畫面截圖上加上「我是蝙蝠俠」的字句，更有網民創意地改圖，將蝙蝠俠頭部移花接木到特洛伊將軍身上的改圖，因為效果毫不違和而被廣傳。

《奧俥賽》最新劇照中，特洛伊將軍的戰甲呈黑藍色，防護程度之高僅露出雙眼。（《奧德賽》電影劇照）

有網民將《奧德賽》聯想到路蘭曾執導的《黑夜之神》系列。（《黑夜之神》電影劇照）

基斯杜化路蘭新作《奧德賽》劇照曝光後，網民創意地將蝙蝠俠移花接木到特洛伊將軍戰甲身上！（Reddit圖片）

路蘭竟被質疑歷史真確性？ 網民憑一張劇照已提三項質疑！

此外，針對特洛伊戰甲的討論亦不流於惡搞玩笑，有熟悉希臘歷史的網民指出，按照特洛伊當地文化，軍隊戰甲均顏色鮮艷、以辨識度高的黃色紅色為主色，並會加上羽毛作為裝飾，並在戰甲上畫上彩繪，除了在混戰中能夠清楚分辨敵我，亦具有威嚇敵軍的效果。路蘭過往作品歷史或科學原理真確性甚高，就以上一張劇照內衍生的三點歷史真確性質疑，路蘭迷護主心切旋即群起反擊，紛紛表示：「我們不在乎！」「這是電影美學的一種！」「故事好看就已經足夠！」相信隨着明年《奧德賽》公開更多劇情背景及劇照畫面，討論將會進一步擴展及升溫。

《奧德賽》極深色的造型被網民質疑歷史真確性。（《奧德賽》電影劇照）