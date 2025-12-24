怪奇物語5｜最終季第二部12月26上架　製作人預告Steve會死？

Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季第一部11月27日回歸，第二部即將於12月26日上架，而大結局就會在2026年1月1日播出，幾乎每集長達1.5小時，而大結局將會超過2小時。劇集橫跨了近10年，相信對大批劇迷來說既興奮又不捨。

《怪奇物語》最終季第二部即將於12月26日上架。（Netflix）

最終季第一部上架後，揭開了Vecna的起源，更解釋到他自細已經擅長連結並控制對方心靈和記憶，而產生的能量更可以撕開裂縫，更讓「顛倒世界」的怪物進入現實世界。在第四集中，Will在看到好友們被襲擊時能力覺醒，擁有Vecna同樣的能力，令劇迷大感驚喜。

日前製作人Duffer Brothers現身名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》。（節目畫面）

Duffer Brothers在節目中用玩偶排出大結局可能會出現的情況。（節目畫面）

最終Steve的玩偶掉下來，暗示Steve將會作出犧牲。（節目畫面）

有大批劇迷都有預感來到最終季，將會有更多角色作出犧牲，網絡上亦出現大量有關《怪奇物語》大結局的預測。日前製作人Duffer Brothers現身名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》，用玩偶排出大結局可能會出現的情況，而Ross就將「Steve Harrington」放在枱邊，最終Steve的玩偶掉下來，暗示Steve將會作出犧牲。不過有網民認為大結局還未播出，如此明顯的劇透手法亦不想《怪奇物語》劇組的作風，所以普遍網民都覺得一切還未能定段。