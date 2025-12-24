Netflix再撐版圖亞馬遜都順攤合作　占士邦、洛奇系列明年起任睇

串流龍頭企業Netflix月初公布天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，引起美國電影業界三大工會及多位知名導演群起反對，更激發派拉蒙天舞（Paramount Skydance）公司加入收購戰，引起業界與全球觀眾廣泛關注。Netflix大舉擴張在荷里活的影響力，野心打造橫跨串流與電影的霸權，近日亦再有跨平台合作異動，再次引起關注。

Netflix公布天價收購荷里活百年企業華納兄弟探索公司，引起業界與全球觀眾廣泛關注。（GettyImages）

連亞馬遜串流都順攤同Netflix合作？

據外媒Screenthrill報道，Netflix與亞馬遜公司（Amazon）旗下串流平台Amazon Prime達成合作協議，將會在Netflix平台上無限量播放一系列版權屬於亞馬遜的影視作品，連不少超賣座作品亞馬遜均「順攤」授出版權，其中著名作品包括全套《占士邦》（James Bond）系列、《洛奇》（Rocky）系列、《洛奇外傳：王者之後》（Creed）、《律政可人兒》（Legally Blonde）系列及一眾亞馬遜原創劇集，據知《占士邦》系列將會在2026年1月15日上線。

Netflix與亞馬遜公司旗下串流平台Amazon Prime達成合作協議。（GettyImages）

《占士邦》為亞馬遜擁有的影視版權中非常重要的系列。（《新鐵金剛：智破天凶城》電影劇照）

據報全套《占士邦》系列將會在明年1月15日起在Netflix播放。（007官方網站圖片）

亞馬遜公司亦擁有《洛奇》系列的版權！（《洛奇》電影劇照）

亞馬遜公司亦擁有《洛奇外傳：王者之後》系列的版權！（《洛奇外傳—王者之後》電影劇照）

外媒預測Netflix將會加價

在串流平台興起早期，荷里活不少電影廠均會授出旗下影視作品版權予Netflix播放，然而隨Disney+、HBO Max、Paramount+及Amazon Prime等影業建立旗下平台，Netflix播放主流片廠電影作品數量大減，轉而製作原創電影及電視劇集。外媒預測隨Netflix收購行動成功，加上與亞馬遜公司合作開始後，Netflix再次會提供大量非平台原創作品予觀眾，甚至會因此提高用戶年費。