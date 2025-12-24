金童｜張繼聰快閃旺角宣傳　「旺角對我有很多歸屬感」

張繼聰主演的電影《金童》上映至今票房已衝破900萬，為了將這份信念傳遞，昨晚（23/12）阿聰以「金童拳館」館主身份，快閃現身旺角為拳館「招募」，並趁平安夜前夕，順道與眾同樂。阿聰人未到，一眾fans已排隊在旺角守候，場面熱鬧，擠擁街頭。當中有與金蛇同行的街坊，金蛇會金童，合照時阿聰扮驚見蛇彈開，現場氣氛搞笑，阿聰更溫馨提示叫蛇君與心愛的金蛇入場睇戲記得買兩張飛，動物與人同樣憑票入場！除了金蛇之外，還遇上功夫小子，小朋友跟阿聰擺功夫pose合照甚有氣勢，還即場露兩手，果然後生可畏。

張繼聰昨日去到旺角繼續宣傳《金童》。（電影公司提供）

阿聰以「金童拳館」館主身份，快閃現身旺角為拳館「招募」。（電影公司提供）

阿聰現身鬧市，與fans、途人近距離接觸，深深感受到大家對他的支持：「我自己未試過為電影宣傳而走上街，這樣貼地與大家親近接觸，我覺得秉承到金童精神，走到這一刻仍堅持下去。今晚旺角連走兩個地點快閃，過程好開心，大家一個問候，一齊合照，都好感覺到大家對我的支持，很真摯的情感，一次好好的體驗。」

大大小小都擺起拳手pose與阿聰合照。（電影公司提供）

阿聰現身鬧市，與fans或途人近距離接觸，深深感受到大家對他的支持。（電影公司提供）

對於身處旺角這熱鬧的地方，阿聰勾起不少回憶說：「這條街好多回憶，除了今晚第一次在旺角街頭派傳單外，而在這附近我也曾經拍電影，拍劈友戲而瞓過街上，所以旺角對我有很多歸屬感！剛才到場排隊的朋友，有熟口熟面的fans、也有後生仔女、老友記、有同我年紀差不多的，不同年齡層都有，他們對我的熱情和支持完成感受得到。」