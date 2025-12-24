韓國製造｜Do姐親身訪問玄彬鄭雨盛　導演在港爆靈感即改結局劇本

萬眾期待，由韓國兩大男神兼青龍影帝玄彬和鄭雨盛，破天荒聯手主演的年度韓劇鉅獻—《韓國製造》將於今日（24/12）於Disney+ 獨家首播！一眾主演早前來港接受Do姐訪問，大爆到日本、泰國拍攝外景的趣事，亦透露了劇集電影級製作規格及將會有大量精彩絕倫的動作場面，備受期待！

年度韓劇鉅獻—《韓國製造》將於今日（24/12）於Disney+ 獨家首播！（《韓國製造》海報）

《韓國製造》主演玄彬、鄭雨盛、禹棹奐及導演禹民鎬早前來港宣傳時抽空接受Do 姐鄭裕玲訪問。（影片截圖）

《韓國製造》主演玄彬、鄭雨盛、禹棹奐及導演禹民鎬早前來港宣傳時抽空接受Do 姐鄭裕玲訪問，昨晚訪問片段正式公開，引來粉絲熱話，指《愛的迫降》粉絲Do姐終於和玄彬相見，絕對是「夢幻相見」，可謂追星典範！

玄彬一反過往的深情、正氣形象，挑戰飾演城府極深、亦正亦邪的「壞男人」。（《韓國製造》海報）

剛與孫藝珍以夫妻檔攜手登上青龍影帝影后寶座的「愛妻號」玄彬，在劇集中將挑戰與現實極具反差的「壞男人」角色，一反過往的深情、正氣形象，挑戰飾演城府極深、亦正亦邪的「壞男人」——中央情報課長「白冀兌」，人前是報效國家的忠僕，人後為求利益不擇手段，甚至以愛國為名做毒品勾當。訪問中玄彬自爆為配合具強烈壓迫感的「壞男人」角色而增重近14kg（30磅），又苦練日文，更有不少精彩動作場面，強調觀眾一定要拭目以待！

玄彬自爆為配合具強烈壓迫感的「壞男人」角色而增重近14kg（30磅），又苦練日文。（影片截圖）

玄彬和飾演其弟弟的禹棹奐都表示在泰國拍外景時最難忘，皆因在大象出沒的地區拍攝，每日都提心吊膽怕被大象襲擊。劇集第二季正在拍攝當中，導演禹民鎬表示對最後兩集的劇本一直未太滿意，但在來港的航班上，突然靈感爆發，更和鄭雨盛在香港小酌時想出新橋段，令人期待會有何驚喜！

鄭雨盛飾演不修邊幅暴躁檢察官，鎖定玄彬瘋狂追捕。（影片截圖）

劇集以動盪紛亂的 1970 年代韓國為背景，韓流男神玄彬睽違小熒幕六年，迎來演技突破，出演野心勃勃且手段毒辣的中央情報課長白冀兌！玄彬將呈現一位雙面形象的極端人物：表面是為國家出心出力的翩翩君子，背後卻利用自己在黑道的人脈鞏固權力並保護弟弟，同時為情報局斂財以換取晉升機會。然而，在他勢不可擋地攀上權力巔峰時，卻遇上生命中唯一的宿敵— 由鄭雨盛飾演的正義檢察官張健榮。兩位影帝隨即掀起一場誓要將對方徹底打倒的權力博弈！