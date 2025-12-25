逆轉上半場｜梁詠琪10歲女兒想做歌星　陳湛文追夢最難克服係窮

電影《逆轉上半場》由黃柏基執導，梁詠琪（GiGi）、陳湛文（Peter）主演，一部以大人角度出發，細探小朋友的追夢。看似微不足道的小兒嬉戲，其實可以熱血非常，影響深遠，讓小朋友埋下不輕言放棄的種子。同為父母的GiGi與Peter，無論是自己追夢過程，還是讓小朋友擁有追夢的環境都甚有心得，其中GiGi更擔當過填詞人陳少琪與其女兒陳明熹的「追夢溝通專員」。

電影《逆轉上半場》由黃柏基執導，梁詠琪（GiGi）、陳湛文（Peter）主演，一部以大人角度出發，細探小朋友的追夢。（陳順禎 攝）

電影今日聖誕節正式上映。（《逆轉上半場》海報）

梁詠琪︰可能導演鍾意睇我落難

拍攝《逆轉上半場》，因為有5位小演員演出，要遷就放假日，劇組唯有在暑假，正值炎夏之間拍攝，這也令GiGi印象難忘。「小朋友太好精力，就算球場30幾度烈日當空，大人都就快乾蒸，佢哋都要走出去玩，我就猛叫佢哋快啲搽防曬，但佢哋就唔覺得係咩一回事。」

梁詠琪的女兒10歲大，都鼓勵她追夢。（陳順禎 攝）

幾位小演員最令GiGi印象難忘，是太好精力︰「就算球場30幾度烈日當空，大人都就快乾蒸，佢哋都要走出去玩。」（《逆轉上半場》劇照）

GiGi在戲中是名落難的女強人，由深水灣住到去深水埗，而深水埗的場景更是在一個細小單位內實景拍攝。GiGi「拍攝上真好逼真，而且我係拍咗深水灣場景先，個反差好大。落難角色我唔係第一次做，《絕世好賓》都己經係，可能導演鍾意睇我落難，覺得有喜感。但就算落到深水埗，我個角色依然保持職場上呼風喚雨的態度，左右銘係『一日唔認輸，你一日都未輸！』其實跟現時市況一樣，大家日日都踢緊逆境波，要學憧做到自強不息。」

GiGi在戲中是名落難的女強人，由深水灣住到去深水埗。（《逆轉上半場》劇照）

陳湛文︰開戲前先「操車」

GiGi要「落難」，陳湛文就更加是演一名身障人士，但仲做足球教練，不過首先練習的，係點樣控制架電動輪椅。「一定要練熟先有生活感，要摸熟前後左右點控制，而部車仲有波段選擇，要演到控制自如嘅感覺，就要摸熟部車。其實最難係控制自己個人坐到側埋一邊身，因為角色講我斷咗一隻腳，你要記得邊隻腳完全唔可以有意識。」

陳湛文在戲中是飾演一名身障人士，仲要係足球教練。（陳順禎 攝）

陳湛文未排戲，先要「操車」，學習點樣控制架電動輪椅。（《逆轉上半場》劇照）

成年人要多反思

《逆轉上半場》看似是向小朋友啟蒙追夢的堅持，但同時也提醒成年人要多反思。戲中GiGi就是個功利主義者，但一次為小朋友籌辦足球比賽，就令她有所領悟。至於上半場的意思，人生上下半場的分水嶺，就是成為母親。上半場為自己考量，下半場則以孩子為優先。

談到女兒，10歲大的Sofia已經好有想法，而她暫時的夢想是跟媽媽一樣，做歌星。GiGi︰「佢好鍾意唱歌跳舞，佢講明將來一定要做歌星，因為喺佢世界，暫時關於唱歌的工作就只有歌星，我有同佢講唔好諗咁遠，先諗下呢刻唱歌同跳舞係咪真係帶畀自己快樂，只要覺得開心我一定支持。」事實上Sofia的目標相當明確，甚至已為自己安排「造星」課程︰「佢自己都想學唱歌跳舞，仲要求跳舞班想一個人上，咁先可以每堂學跳到一首歌。」

梁詠琪變追夢溝通專員

其實GiGi對年輕人追夢的感受最深，是看到跟她合作無間的填詞人陳少琪女兒陳明熹，早前陳明熹成功開到自己第一個個人演唱會，也灑淚答謝GiGi。「其實見到佢父女關係，我學到好多嘢，因為個女好鍾意唱歌創作，但爸爸就極力反對，全因他正正是呢行嘅人，接觸過好多好有潛質的人，明白女兒未必有條件做到亮麗成績，所以唔想佢行冤枉路。但在我角度，女兒一心想試，點解唔畀佢試下呢？所以我就好似做咗中間人咁，說服雙方取得平衡。最後成功說服到佢爸爸畀佢去英國讀一年音樂，至於日後條路如何，就要睇佢自己。」

陳明熹完成首個音樂會，在後台見到Gigi便立即淚崩。（網上圖片）

至於陳湛文的女兒Nina，只有4歲。Peter︰「講夢想都言之尚早，問佢尋晚發咗咩夢都未必記得，但我哋都有留意佢，似乎都鍾意唱歌跳舞，亦鍾意畫畫，係可以向藝術創作方面發展。」由於Peter的追夢過程得來不易，所以有機會定必全力支持囡囡。「我覺得最難捱係窮，然後你自然會亂諗嘢，諗下係咪適合呢行，係咪要轉行。慶幸當這種念頭最猛烈時，上天就會畀個機會我，就咁樣行下行下到而家。」