尋秦記電影版｜開畫日場次密過巴士　有機會過《破。地獄》紀錄？

萬眾期待的《尋秦記》電影版，由古天樂擔任總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，將於2025年12月31日登上大銀幕。原定今日（24/12）下午６點開始預售的門票，今早網上就流出一張K11 MCL戲院於《尋秦記》開畫日的排片量，非常驚人，出帖文者以「密過K11樓下巴士站啲巴士」來形容。

《尋秦記》電影版最新海報，雲集一眾演員相當有氣勢。（《尋秦記》電影版海報）

《尋秦記》開畫場次密過巴士

久等多年，《尋秦記》電影版終於正式上畫，大家都滿心期待想第一時間入場先睹為快。電影於大除夕日公映，門票亦於今日（24/12）下午6時起預售，不過未知有何原因，今早網上就流出一張截圖，顯示12月31號開畫日，K11 MCL 戲院《尋秦記》的場次，基本上由早上10點開始，去到翌日凌晨0:00，每15分鐘就上映一場，即單單一間戲院首日已公映52場，相當驚人。

出帖文者以「密過K11樓下巴士站啲巴士」來形容都唔誇張。（網頁截圖）

場次之多真係一版都睇唔晒。（網上圖片）

有機會超過《破。地獄》紀錄？

由於尚有一星期才上畫，排片量將會繼續上揚，故暫時未知《尋秦記》電影版首日開畫可以有幾多場次，但以近年香港電影數據看，於 2024年11月9日在香港及澳門正式上映的《破。地獄》，其開畫首日的排片場次便超過 1,000 場，刷下近十年香港電影開畫場次最高紀錄。而最後開畫首日票房即錄得$7,466,387 萬港元（包含優先場），超越了之前2016年由《寒戰2》保持的紀錄，刷新香港影史華語片開畫首日票房最高紀錄。

由於《尋秦記》電影版要配合內地公映，故未有安排優先場，未知屆時開畫單憑首日的票房，可否再破紀錄。