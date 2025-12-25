阿凡達3︱懶人包一文重溫兩集劇情　人類聯手曼關族倒戈掀新戰線

史詩級科幻鉅製《阿凡達3》將於1月8日正式上映，導演占士金馬倫（James Cameron）精心打造的潘多拉宇宙，迎來全新篇章。《阿凡達》(Avatar) 首集於2009年面世，不僅成為電影史上最具標誌性的3D鉅作，更徹底革新全球觀眾的觀影體驗，掀起3D電影熱潮。第二集《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）（2022）則進一步擴展世界觀，深化角色命運，為《阿凡達3》鋪下重要伏筆。

占士金馬倫科幻名作《阿凡達》推出第三集續作！（《阿凡達3》電影劇照）

占士金馬倫再次帶觀眾返回潘多拉星。（《阿凡達3》電影劇照）

今集更會擴展更龐大的世界觀！（《阿凡達3》電影劇照）

占士金馬倫強調：「《阿凡達3》不是一般續集，而是整個系列的終極篇。這是原始故事設計的第三幕，不是荷里活常見的『拍完一部就急急搵劇本』做法。我們一直在下長遠的棋，使觀眾投入並關心這些角色——即使他們十呎高、皮膚湛藍，但依然有人性。」雖然《阿凡達》系列計劃再推第四、第五集，但屬全新篇章，現仍在概念階段。他亦暗示，故事將「更瘋狂、更顛覆想像！」

占士金馬倫形容《阿凡達3》為系列終極篇。（《阿凡達3》電影劇照）

第一集：人類入侵與覺醒

人類為開採稀有礦物登陸潘多拉，前海軍積舒利潛入納威族卻愛上妮蒂莉，最終背叛人類、率領納威族反擊並成為族人。

《阿凡達》系列以潘多拉星球為舞台，構築出視覺震撼又富有深度的科幻宇宙。第一集故事發生在2154年，人類因地球資源枯竭登陸潘多拉，目標是開採稀有礦物Unobtanium。當地居住著身形高大、皮膚湛藍的「納威人」，他們與大自然緊密連結，崇拜萬物之母艾華(Eywa)。資源開發管理署(RDA) 進行資源開採的核心勢力，透過「阿凡達計畫」將意識移植到基因改造的納威人身體，以便與納威族溝通。

大家都應該記得《阿凡達》面世時帶給全世界觀眾的震撼！（《阿凡達3》電影劇照）

男主角積舒利（Jake Sully）是下身癱瘓的前海軍陸戰隊員，他代替已故雙胞胎哥哥加入計畫，任務是潛入「納威族」，說服他們遷離位於巨礦上方的家園樹。然而，在納威人妮蒂莉(Neytiri)的教導下，舒利學習騎乘飛行巨獸Ikran，透過神經連結與萬物共生。舒利逐漸被艾華感動，並愛上了妮蒂莉，也認同納威人與自然和諧的價值觀。當人類上校邁爾斯戈維治(Miles Quaritch)強行摧毀家園樹，舒利選擇背叛人類，帶領納威族反擊。最終，潘多拉生物響應艾華召喚，妮蒂莉親手射殺戈維治。舒利永久轉移意識到阿凡達身體，與妮蒂莉結為伴侶，成為納威族一員，並驅逐人類入侵者。

第二集：家庭危機與逃亡

延續舒利一家故事，人類再度入侵潘多拉，戈維治「復生」追殺，舒利帶家人投靠海洋部族，卻引發驚心動魄的海戰與至親犧牲。

積舒利與妮蒂莉於第二集裡組織家庭。（《阿凡達3》電影劇照）

卡娜於《阿凡達：水之道》裡新登場。（《阿凡達3》電影劇照）

第二集《阿凡達：水之道》將時間推進14年，舒利與妮蒂莉已組成家庭，他們有三名親生子女：穩重的長子納提任(Neteyam)、叛逆的次子洛亞(Lo'ak)，天真的么女吐嘉(Tuk)；另外收養了人類孤兒蜘蛛仔(Spider)(其實是戈維治的親生兒子)，以及養女卡娜(Kiri)，卡娜是由科學家桂絲的阿凡達孕育而成。一家七口原本過著平靜生活，卻因人類RDA捲土重來而再起危機。這次戈維治以阿凡達身體復生，誓要追殺舒利。

積舒利與妮蒂建立家庭，並收養卡娜與蜘蛛仔。（《阿凡達3》電影劇照）

蜘蛛仔其實是戈維治的親生兒子。（《阿凡達3》電影劇照）

為了保護家人，厭倦戰爭的舒利放棄族長身份，帶全家離開森林，投靠海洋「麥格拿族」(Metkayina)。在族長多露華里(Tonowari)與湖奈(Ronal)的庇護下，一家努力適應水下生活。洛亞與一頭被放逐的塔鯨(Tulkun)結為靈魂兄弟——塔鯨是高度智慧的海洋物種，擁有獨特語言與哲學，卻因腦髓液有永生效應而遭人類獵殺。卡娜則展現神秘力量，能在水中自由呼吸並心靈操控生物，這與她出生時桂絲的阿凡達連結艾華有關，暗示她可能與艾華有特殊關係。女

塔鯨是高度智慧的海洋物種，擁有獨特語言與哲學，卻因腦髓液有永生效應而遭人類獵殺。（《阿凡達3》電影劇照）

戈維治上校綁架了舒利的孩子，用來威脅和引出舒利一家，導致追逐和海戰爆發。納提任為救弟妹中彈身亡，讓全家陷入巨大悲痛。舒利與妮蒂莉雖擊退敵人，但戈維治仍未死。

第三集最終章：縱使面臨難關，也能迎來希望與重生

舒利一家在海洋戰後尋求「風商族」幫忙，卻遭殘暴「曼關族」與戈維治聯手突襲，人類勢力捲土重來，潘多拉再陷存亡危機。

殘暴「曼關族」與戈維治聯手突襲。（《阿凡達3》電影劇照）

風商族帶積舒利一家展開旅程。（《阿凡達3》電影劇照）

「吐魯馬圖」積舒利或會與最強戰友吐魯回歸？（《阿凡達3》電影劇照）

積舒利與妮蒂莉在海洋部落戰爭後努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕的蜘蛛仔。他們決定尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。豈料途中遭到神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 。這個部族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署 (RDA) 捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。

舒利一家尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。（《阿凡達3》電影劇照）

神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 。（《阿凡達3》電影劇照）

戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。（《阿凡達3》電影劇照）（《阿凡達3》電影劇照）

角色成長與情感深化

系列風格一脈相承，第一集聚焦個人覺醒與文化認同，第二集及第三條集則轉向家庭守護與族群融合。角色刻畫更細膩：舒利從無牽掛的戰士變成有家室的父親，害怕失去讓他選擇逃避，甚至變得獨斷，忽略妻兒們的感受，尤其對洛亞格外嚴格；妮蒂莉則始終冷靜堅韌，默默維繫家庭，關鍵時刻果斷出手。

舒利從無牽掛的戰士變成有家室的父親，害怕失去讓他選擇逃避，甚至變得獨斷，忽略妻兒們的感受，尤其對洛亞格外嚴格。（《阿凡達3》電影劇照）

妮蒂莉則始終冷靜堅韌，默默維繫家庭，關鍵時刻果斷出手。（《阿凡達3》電影劇照）

系列主題與伏筆

占士金馬倫透過系列不僅呈現潘多拉的壯麗奇觀，更傳達環保與反殖民的深刻訊息，同時埋下豐富伏筆：卡娜的真正身世、蜘蛛仔與戈維治的父子糾葛、戈維治的復仇執念，以及更多未知族群與地貌，都讓觀眾更期待《阿凡達3》的到來。這不僅是視覺盛宴，更是值得反覆品味的現代史詩。

《阿凡達3》角色介紹

積舒利 Jake Sully（森禾霍頓 Sam Worthington 飾）

納威族首領，身為前海軍陸戰隊軍人、戰士、丈夫和父親，為了族人和家人的安危，以及保衛潘多拉星，將會不惜一切作戰到底。

妮蒂莉 Neytiri（素兒莎丹娜 Zoe Saldaña 飾）

積舒利的妻子。納威族戰士，擁有一顆叛逆的心，一直為信念而戰鬥，但因為兒子納提任之死的傷痛而開始質疑自己。

妮蒂莉的勇猛相信令觀眾非常印象深刻！（《阿凡達3》電影劇照）

洛亞 Lo’ak

積舒利和妮蒂莉的次子。這位15歲少年面對各種掙扎，既為兄長之死而自責，亦自覺無力達到父親的期望⋯⋯

吐嘉 Tuk

積舒利和妮蒂莉的幼女。在家中被視為弱者，經常被兄姊遺忘，卻總在他們最需要的時刻現身幫忙。

卡娜 Kiri （薛歌妮韋花 Sigourney Weaver 飾）

桂絲博士的納威人化身所生下的女兒，獲積舒利和妮蒂莉收養。在他們的長子納提任死後，成為家中最年長的孩子。與蜘蛛仔感情最好。

桂絲博士的納威人化身所生下的女兒，獲積舒利和妮蒂莉收養。（《阿凡達3》電影劇照）

蜘蛛仔 Spider

在戰爭中成為孤兒的人類孩子，與舒利家的子女一起長大。在證實為戈維治的親生子後，妮蒂莉決意把他送去位於高營地的人類科學家基地。

多露華里 Tonowari

麥格拿族族長，珊瑚礁人的首領，與海洋和塔鯨有深厚的心靈聯繫。

湖奈 Ronal（琦溫斯莉 Kate Winslet 飾）

麥格拿族的精神領袖，多露華里的妻子，正懷有第三個孩子。一直肩負為自己、家庭和族群作戰到底的重大責任。

湖奈為麥格拿族的精神領袖，多露華里的妻子。（《阿凡達3》電影劇照）

泰里雅 Tsireya

湖奈和多露華里的幼女，對舒利家的孩子照顧有加，尤其與洛亞感情深厚，一直支持和幫助他。

泰里雅為湖奈和多露華里的幼女。（《阿凡達3》電影劇照）

泰里雅與洛亞感情深厚。（《阿凡達3》電影劇照）

戈維治上校 Quaritch（史提芬朗 Stephen Lang 飾）

死而復生，轉化成為人類／納威人混種戰士，死心不息向積舒利繼續復仇。

戈維治上校死而復生，轉化成為人類／納威人混種戰士！（《阿凡達3》電影劇照）

史高斯比上尉 Captian Mike Scoresby

海軍陸戰隊大型動物獵人，帶領RDA成員捕獵塔鯨，以奪取珍貴的仙露。

艾摩雅將軍 General Francis Ardmore（愛迪法高Edie Falco 飾）

RDA高層，冷酷無情，任務是奪回RDA在潘多拉星的資產，以及鎮壓納威人的反抗。

伊恩加文博士 Dr. Ian Garvin

外星海洋生物研究員，真心熱愛潘多拉海洋，醉心研究多於協助RDA捕獵塔鯨。

沙費治 Parker Selfridge

RDA的潘多拉行動執行者，只顧利益，沒有道德底線。

諾 Norm Spellman

本為RDA科學家，其後轉投積舒利和納威人陣營。

兩大全新族群

曼關族 Mangkwan Clan

自火山爆發摧毀了村莊，家園變得一片荒蕪，徹底改變了族群的生活和文化，不再信奉萬物之母艾華，變得好戰殘暴。曼關族首領法娜 Varang （奧娜卓別林 飾）以黑化巫術控制心靈和施加痛苦，備受族人崇拜，視之如救世主。

曼關族首領法娜 Varang 以黑化巫術控制心靈和施加痛苦。（《阿凡達3》電影劇照）

風商族 Wind Traders

空中游牧民族，以水母巨型飛行器遊走於潘多拉星，與其他納威人族群進行貿易買賣，與世無爭。族群首領為Peylak。

風商族首領為Peylak。（《阿凡達3》電影劇照）

資源開發管理署RDA

為了開採潘多拉星球的珍貴礦物 Unobtanium 而建立殖民及採礦基地，大規模開採嚴重破壞生態，引發與原住民 「納威人」激烈衝突。

為開採潘多拉星球的珍貴礦物 Unobtanium 而建立殖民及採礦基地。（《阿凡達3》電影劇照）

《阿凡達3》故事大綱

《阿凡達3》故事大綱

全球史上最賣座電影《阿凡達》系列震撼回歸！殿堂級導演占士金馬倫傾力打造《阿凡達 3》，帶領觀眾重返潘多拉星球，展開前所未見的史詩級歷險。

曼關族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署 (RDA) 捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。《阿凡達3》將於2026年1月8日大銀幕上映。