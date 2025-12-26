阿凡達3︱王晶批占士金馬倫創意用盡　竟佩服靠兩項要素空前成功

荷里活史詩式科幻鉅製《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）由占士金馬倫（James Cameron）執導，系列原班人馬Sam Worthington、Zoe Saldaña、Sigourney Weaver及Stephen Lang等主演，承繼首兩集全球超賣座與受歡迎程度，《阿凡達3》日前於聖誕前在世界各地上畫，掀起第三波熱潮！然而對於《阿凡達》系列的成功，香港資深導演王晶卻分享意見，在個人頻道上表示《阿凡達3》在創意上或許已到達盡頭，言論引起華語觀眾關注。

占士金馬倫推出《阿凡達》系列第三集，日前於世界各地獻映。（《阿凡達3》電影劇照）

《阿凡達3》由系列原班人馬主演。（《阿凡達3》電影劇照）

《阿凡達3》再度擴展科幻世界想像。（《阿凡達3》電影劇照）

王晶近年經常透過個人頻道分享娛樂圈秘聞及個人意見，吸引不少觀眾收看。（視覺中國）

王晶於個人節目上表示，《阿凡達》首兩集得到空前成功，不論票房或受歡迎程度均足以證明，雖然自己尚未抽時間觀賞，但批評在創意層面難以突破：「只能在舊東西之上做到最好，可是已經沒有甚麼新鮮的東西！」

王晶批評《阿凡達3》在創意層面難以突破。（影片截圖）

王晶另一方面卻表示占士金馬倫並非普通電影人，認為他為人極度要強好勝，才能夠得到今時今日在荷里活的地位。王晶坦言占士金馬倫雖然生涯執導作品有限，但竟佩服對方靠兩項要素令他取得前所未見的成功：「他擁有能力，同時亦有這份運氣，所以他才會成功！」