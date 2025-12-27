浴血黑幫︱影帝Cillian Murphy蒼老回歸　橫行政壇黑道力抗納粹

Netflix原創英國黑幫犯罪劇集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）自從2022年結束第六季後，去年終於開拍電影版轉戰大銀幕，並繼續由奧斯卡影帝Cillian Murphy主演，延續男主角Thomas Shelby在黑白兩道攀升的傳奇故事。電影版《Peaky Blinders：The Immortal Man》將於明年3月6日在指定戲院上映，並會在3月20日於Netflix全球播映，日前電影推出一分鐘先導預告曝光更多劇情背景，驚見Cillian Murphy蒼老上陣演繹中年Thomas Shelby。

Cillian Murphy蒼老上陣演繹中年Thomas Shelby。（《浴血黑幫》劇照）

電影版《浴血黑幫》將於3月6日在指定戲院上映，20日則會在Netflix啟播。（《浴血黑幫》海報）

繼承劇集第六季故事，英國在上世紀三十年代開始面對法西斯主義抬頭，歐洲亦籠罩在納粹崛起的陰影中，第二次世界大戰促勢待發。《Peaky Blinders：The Immortal Man》預告中，Thomas Shelby一直單獨並在暗中行事，然而在火車站被襲擊爆炸、納粹黨人在暗處飛快滋長，不論政壇抑或黑道均需要Thomas Shelby回歸。

Thomas Shelby退隱江湖一直在暗中行事。（《浴血黑幫》預告截圖）

Thomas Shelby身為國會議員兼地下黑幫頭目，在最混亂的時代下退隱江湖，由巴利高根（Barry Keoghan）飾演的新角色率領幫派新一代，然而形勢急轉直下令Thomas Shelby在眾人要求下重出江湖，再次由橫行政壇與黑道的他改變命運。相信在政壇一直與戰時首相邱吉爾（Winston Churchill）合作無間；在黑道人脈網絡廣闊的Thomas Shelby，將會結合兩方勢力，協助英國對抗納粹入侵之餘，在戰爭中亦為黑道家族取得最大利益！

巴利高根飾演的新角色率領幫派新一代。（《浴血黑幫》劇照）

巴利高根飾演的新角色率領幫派新一代。（《浴血黑幫》預告截圖）

納粹主義正在英國暗中抬頭。（《浴血黑幫》預告截圖）

火車站遇襲爆炸。（《浴血黑幫》預告截圖）

