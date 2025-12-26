韓國製造｜玄彬鄭雨盛男神火拼　3.5億港元重現70年代諜戰事件

兩大青龍影帝玄彬、鄭雨盛於Disney+ 原創犯罪動作韓劇《韓國製造》已於12月24日起開播。今次是男神玄彬時隔6年《愛的迫降》後，首度回歸劇集世界，更會飾演一個亦正亦邪的「壞男人」。劇集當開播，以下就同大家分析6大看點 ，點解一定要追呢套劇。

「愛妻男神」玄彬反差演「壞男人」

剛與孫藝珍以夫妻檔攜手登上青龍影帝影后寶座的「愛妻號」玄彬，將帶來睽違六年的電視螢幕新作，挑戰與現實極具反差的「壞男人」角色！在《韓國製造》預告已見一身西裝的玄彬在飛機遇上突發事件，與老婆緣訂終身之作《愛的迫降》後，玄彬在《韓國製造》首集便遇上劫機危機，又一次「再次迫降」！這次他更一反過往的深情、正氣形象，挑戰飾演城府極深、亦正亦邪的「壞男人」——中央情報課長「白冀兌」，人前是報效國家的忠僕，人後為求利益不擇手段，甚至以愛國為名做毒品勾當。玄彬將會施展雙面演技演活角色，勢必讓粉絲感受到巨大的反轉魅力！

玄彬在劇挑戰與現實極具反差的「壞男人」角色。（《韓國製造》劇照）

鄭雨盛不修邊幅演暴躁檢察官

同樣貴為青龍影帝的鄭雨盛，於《韓國製造》都有突破性演出，相對玄彬的颯爽造型，鄭雨盛所飾演的檢察官「張健榮」則以不修邊幅，甚至是邋遢的大叔造形登場，與西裝⻣骨、油頭造型的玄彬可謂極大對比，亦突顯其全心投入查案的執著性格。極度暴躁的人物設定，卻配上金絲眼鏡，透露其查案時細心一面，預告其鎖定「白冀兌」展開瘋狂追捕，鬥智鬥勇的精彩劇情。

鄭雨盛所飾演的檢察官「張健榮」則以不修邊幅，甚至是邋遢的大叔造形登場。（《韓國製造》劇照）

配角陣容前所未有

除了兩大青龍影帝玄彬、鄭雨盛這個雙男神主演外，《韓國製造》的配角陣容同樣星光熠熠。《獵犬》禹棹奐、奧斯卡最佳電影《上流寄生族》曹汝貞、《黑暗榮耀》鄭星一、《等待京道》元志安、《搜查班長1958》徐恩垂，全部都是主角級的陣容，今次更有在《哈爾濱》與導演合作無間的日本演員、《小偷家族》Lily Franky參演，相信必定會為劇集帶來無限火花。

《韓國製造》的配角陣容同樣星光熠熠，包括奧斯卡最佳電影《上流寄生族》曹汝貞。（《韓國製造》劇照）

得獎電影《哈爾濱》台前幕後鐵三角打造

《韓國製造》由憑《南山的部長們》奪下青龍奬最佳導演、以大熱電影《哈爾濱》進一步奠定影壇地位的禹民鎬執導，絕對是有電影級的質素保證！禹民鎬表示玄彬與鄭雨盛於拍攝《哈爾濱》時已經培養出默契：「這次我們常在拍攝後聚餐小酌，磨出台詞之外的火花。」導演預告兩位男主角超乎預料的化學反應，大大提升劇集的精彩程度，將不負觀眾的熱切期待。

導演禹民鎬表示，與玄彬拍攝《哈爾濱》時，跟鄭雨盛已經培養出默契。（《韓國製造》劇照）

真實史事做劇集背景

《韓國製造》以1970年代韓國作為背景，為了讓觀眾一開始就感受到那個時代的衝擊與混亂，劇集以大型劫機事件震撼開場，這個情節正是取材自歷史上充滿傳奇色彩的著名「淀號劫機事件」，觀眾絕對不能錯過！而劇中的韓國中情局政治角力，也是取材自真實歷史背景，相信必定為劇集帶來更多傳奇色彩。

全劇充滿70年代的氛圍。（《韓國製造》劇照）

斥資700億韓圜製作

劇組斥資高達700億韓圜(約3.5億港幣)，打造堪稱電影級製作的視覺體驗！製作團隊更遠赴釜山、日本、泰國等多地進行大規模取景拍攝，還原1970年代的氛圍。緊張、刺激的諜戰及動作劇情張力完美融合，每個鏡頭都盡顯宏大氣勢，導演禹民鎬更指每一集都如同欣賞一部緊湊的電影，將觀眾瞬間拉回充滿矛盾與張力的年代。