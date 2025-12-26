存酒人｜安柔潔與邱傲然互獻熒幕初吻　剛拍BBC劇集演懷孕少女

由MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）主演的ViuTV原創劇《存酒人》，講述「市井酒吧」因快將結業，要盡快將多支無人領取的存酒歸還給客人，過程中，意外發現每支存酒的背後，都有着獨一無二的故事。而劇情講到Tiger的初戀情人時，該角色就由新演員安柔潔（Ocean）飾演，她之前拍過洪嘉豪《黑玻璃》MV，最近更在英國BBC劇集亮相。



邱傲然與安柔潔初次合作演情侶，讚對方予以舒服自在感覺。（《存酒人》劇照）

在最新一集中，會互獻熒幕初吻。（《存酒人》劇照）

係幾舒服自在嘅。（《存酒人》劇照）

安柔潔是香港模特兒及演員，在香港讀完大學，曾經做過全職教師，從來從事幕前，2025年又在國立臺北藝術大學，讀過電影演員培訓班。《存酒人》是她第一部參與的電視劇集，之前拍過洪嘉豪《黑玻璃》及陳卓賢《悲觀主義》MV女主角。而首次合作的Tiger就大讚Ocean是位好拍檔：「同佢合作，好舒服、輕鬆！」而首次拍劇的Ocean感謝Tiger和劇組的照顧，令她感覺自在。

在陳卓賢的《悲觀主義》擔任女主角。（《悲觀主義》MV截圖）

《黑玻璃》MV應該係最多人看到安柔潔的演出。（《黑玻璃》MV截圖）

同洪嘉豪差啲就獻出初吻，最後留咗畀老虎仔。（《黑玻璃》MV截圖）

安柔潔在《黑玻璃》MV中，都展現出沿途望出車外，是盛放的戀愛感覺。（《黑玻璃》MV截圖）

至於拍攝BBC劇集的，名叫《Call the Midwife》（台譯︰呼叫助產士），是BBC製作的年代劇，以1950年發生在東倫敦的故事為背景，於2012年播出第一季，隨後聖誕都會播出特別版。今年特別版《Call the midwife:christmas specials 2025》就講到幾位高級助產士，被安排來到當時的香港，進行人道救援。從劇照看，Ocean是飾演一位年輕的懷孕女子，而劇集更有香港演員區嘉雯、駱振偉、詹可琳等人演出。

劇集講到幾位高級助產士，被安排來到50年代的香港，進行人道救援。從劇照看，Ocean是飾演一位年輕的懷孕女子。（《Call the midwife:christmas specials 2025》劇照）