世外︱金馬獎後再下一城　票房突破1500萬成史上最賣座港產動畫

香港本土動畫《世外》由楊寶文監製兼編劇，Tommy吳啓忠執導，著名動畫師StepC張小踏擔任美術總監，並邀請金馬影后鍾雪瑩、小薯茄成員「童童」蔡曉童、柯煒林、張繼聰、謝安琪及「泰妹」楊雅文聲演，電影早前於10月29日公映至今，屢破年度票房紀錄，在金馬獎榮獲「最佳動畫片」獎後更再下一城，昨日（25日）於聖誕節衝破1500萬大關，不僅成為香港電影史上最高票房港產動畫，更勇奪2025港產電影票房冠軍！

《世外》票房衝破1500萬元，成為香港影史最賣座港產動畫。（《世外》劇照）

《世外》作為罕有的港產動畫電影，取得1500萬元票房固然令團隊與觀眾大感振奮，然而2025年僅餘數日之下，1500萬票房已足以成為年度票房冠軍，卻同時讓外界對香港電影市道非常擔心！對比2024年數據，年度港產片票房冠軍作《破．地獄》取得近1億7000萬元，亦創下香港影史最高紀錄，《世外》票房不及《破．地獄》一成，兩年之間差距之大實在令人大跌眼鏡。

《破．地獄》將代表香港角逐「奧斯卡最佳國際影片」大獎！（《破地獄》電影劇照）

2025年票房榜上，由《世外》領頭之下共有六部港產片突破1000萬，分別為上半年上映的《看我今天怎麼說》、《贖夢》、《臨時決鬥》及《祥賭必贏》以及下半年上映的《風林火山》。

鍾雪瑩金馬封后作品《看我今天怎麼說》為今年過千萬港產片之一。（《看我今天怎麼說》劇照）

張家輝自導自演作品《贖夢》亦為今年過千萬港產片之一。（《贖夢》電影劇照）

古天樂主演的賀歲片《臨時決鬥》亦為今年過千萬港產片之一。（《臨時決鬥》劇照）

張繼聰與蔡卓妍主演賀片《祥賭必贏》亦為今年過千萬港產片之一。（《祥賭必贏》劇照）