世外︱金馬獎後再下一城 票房突破1500萬成史上最賣座港產動畫
撰文：莫匡堯
香港本土動畫《世外》由楊寶文監製兼編劇，Tommy吳啓忠執導，著名動畫師StepC張小踏擔任美術總監，並邀請金馬影后鍾雪瑩、小薯茄成員「童童」蔡曉童、柯煒林、張繼聰、謝安琪及「泰妹」楊雅文聲演，電影早前於10月29日公映至今，屢破年度票房紀錄，在金馬獎榮獲「最佳動畫片」獎後更再下一城，昨日（25日）於聖誕節衝破1500萬大關，不僅成為香港電影史上最高票房港產動畫，更勇奪2025港產電影票房冠軍！
《世外》作為罕有的港產動畫電影，取得1500萬元票房固然令團隊與觀眾大感振奮，然而2025年僅餘數日之下，1500萬票房已足以成為年度票房冠軍，卻同時讓外界對香港電影市道非常擔心！對比2024年數據，年度港產片票房冠軍作《破．地獄》取得近1億7000萬元，亦創下香港影史最高紀錄，《世外》票房不及《破．地獄》一成，兩年之間差距之大實在令人大跌眼鏡。
2025年票房榜上，由《世外》領頭之下共有六部港產片突破1000萬，分別為上半年上映的《看我今天怎麼說》、《贖夢》、《臨時決鬥》及《祥賭必贏》以及下半年上映的《風林火山》。