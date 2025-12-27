占士金馬倫貫徹沒有動物受害宗旨　親手做CPR救活遇溺老鼠變寵物

荷里活史詩式科幻鉅製《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）由占士金馬倫（James Cameron）執導，系列原班人馬Sam Worthington、Zoe Saldaña、Sigourney Weaver及Stephen Lang等主演，承繼首兩集全球超賣座與受歡迎程度，《阿凡達3》日前於聖誕前在世界各地上畫，掀起第三波熱潮！占士金馬倫透過系列對自然生態與動植物展現非一般關懷愛護，讓觀眾影迷翻出不少導演潛水歷險、追蹤拍攝鯨魚生態等逸事，更發現占士金馬倫對小動物亦一樣關心！

占士金馬倫透過《阿凡達》系列對自然生態與動植物展現非一般關懷愛護。（GettyImages）

《阿凡達》尤其第二集開始對自然生態與動植物關懷越加濃厚。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

占士金馬倫早前接受外媒《The Hollywood Reporter》訪問期間，透露拍攝前作《The Abyss》期間，為一隻遇溺實驗老鼠進行心肺復甦（CPR），親手按壓小鼠的心臟救回他的生命，亦因此得保「沒有動物被受傷害」的拍攝宗旨。

占士金馬倫於1989年推出深海歷險題材作品《The Abyss》。（《The Abyss》電影劇照）

據指占士金馬倫最後收養小鼠成為寵物並改命為Beady，常伴在書枱之上：「Beady與我在事件中建立一種關係，因為我拯救牠的生命，我們成為好兄弟！」最後小鼠Beady亦在占士金馬倫的照顧之下安享晚年。