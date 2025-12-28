阿凡達3｜千億票房演員片酬分幾多？　影后琦溫斯莉收入竟僅排第3

荷里活史詩科幻鉅製《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）由占士金馬倫（James Cameron）執導，系列原班人馬Sam Worthington、Zoe Saldaña、Sigourney Weaver及Stephen Lang等主演，承繼首兩集全球超賣座與受歡迎程度，《阿凡達3》日前於聖誕前在世界各地上畫，抓起第三波熱潮！《阿凡達》系列票房大好，前兩集至今仍高踞票房榜頭五位，令一眾演員片酬亦水漲船高，拍到第三集自然豬籠入水！

《阿凡達3》早前於世界各地上映。（《阿凡達3》電影劇照）

據外媒報道，《阿凡達3》演員片酬近日曝光，觀眾當然好奇究竟演員們能夠在千億計票房中分享多少成果，卻發現奧斯卡影后琦溫斯莉（Kate Winslet）片酬竟然僅排第三位，結果令人相當意外！

琦溫斯莉於《阿凡達：水之道》加盟系列，片酬竟然只排第三？（GettyImages）

《阿凡達3》演員片酬榜

第1位：男主角森禾霍頓，片酬約為1500萬美元（約港幣1億1657萬元）。

男主角Sam Worthington片酬高達1500萬美元！（《阿凡達3》電影劇照）

第2位：女主角素兒莎丹娜，片酬約為1000萬美元（約港幣7771萬元）。

女主角Zoe Saldaña片酬過第1000美元！（《阿凡達3》電影劇照）

第3位：琦溫斯莉，於《阿凡達：水之道》加盟劇組，片酬約為800萬美元（約港幣6217萬元）。

影后琦溫斯莉與第二集加盟，片酬高達800萬美元。（《阿凡達3》電影劇照）

第4位：薛歌妮韋花，作為荷里活科幻片元祖級女主角，片酬約為500萬美元（約港幣3885萬元）；大反派Stephen Lang，片酬亦為500萬美元（約港幣3885萬元）。

薛歌妮韋花片酬高達500萬美元。（《阿凡達3》電影劇照）

大反派Stephen Lang片酬高達500萬美元。（《阿凡達3》電影劇照）

第5位：Cliff Curtis，於《阿凡達：水之道》加盟，片酬約為250萬美元（約港幣1942萬元）

Cliff Curtis（右）片酬為250萬美元。（《阿凡達：水之道》劇照）

第6位：奧娜卓別靈，本集新加盟女反派，片酬約為200萬美元（約港幣1554萬元）

奧娜卓別靈片酬約200萬美元。（《阿凡達3》電影劇照）

第7位：Trinty Bliss，於《阿凡達：水之道》起飾演舒利家幼女，片酬約為50萬美元（約港幣388萬元）；Britan Dalton，於《阿凡達：水之道》起飾演舒利家幼子，片酬亦為50萬美元（約港幣388萬元）。

Trinty Bliss片酬約50萬美元。（《阿凡達：水之道》劇照）