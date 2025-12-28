金童｜票房終破1000萬大關　張繼聰：條路幾難行終於睇到美麗日出

香港拳擊動作電影《金童》由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎及朱栢康主演，電影籌備長達八年，上月底正式公映後，口碑與票房成績不俗，今日（28日）終於突破1000萬票房大關，成為本年度第七套破千萬票房港產片！張繼聰收到票房最新消息後，隨即感謝曾經入場支持的觀眾：「嘩！呢段旅程真係好多感受，最多係愛嘅感覺！祝大家新一年無論遇到咩事，都搵到一個企返起身嘅理由！」

張繼聰新作《金童》票房終於突破1000萬元大關！（《金童》IG影片截圖）

張繼聰亦感謝《金童》團隊，明言早知為難行的大斜路，但大家都並肩一同有講有笑地出發：「條路幾難行，我哋都有講有笑，一步一步行上去！終於俾我哋睇到最美麗嘅日出！」阿聰亦分享指，人生一直以「追隨自己最大的興奮」作為座右銘，並用自己的人生作為實踐，表示：「生命會帶我去本應要去到。需要嘅嘢，一樣都唔會缺少。」

《金童》成為2025年第七部過千萬港產片。（《金童》IG影片截圖）

《金童》近日重啟謝票活動力谷票房，張繼聰亦四出與觀眾見面努力宣傳。今日張繼聰亦於一場謝票場中與觀眾對談，其中一位男觀眾向他致以「膜拜級」讚賞，而阿聰謙虛而發自內心的回應，則獲得網民大讚睿智！

張繼聰新作《金童》口碑與票房成績不俗，至今逐漸邁向1000萬票房大關。（《金童》電影劇照）

張繼聰今日為《金童》謝票期間，一位男觀眾感謝張繼聰對人生帶來重大鼓勵：「我覺得睇呢套《金童》其實唔淨係一套電影，我睇緊一部好大嘅電影叫做——張繼聰！」續指面對人生情緒低谷時，張繼聰作品為自己帶來啟發：「其實因為我早幾年情緒有啲問題嘅時候，的而且確睇你聽你好多作品，例如《木紋》或者電視劇電影，我覺得每一套有你嘅作品，都有一種昇華！同埋你面對人生、好多問題，你都有好多諗法，畀咗好多啟發我！所以多謝張繼聰！」

觀眾盛讚張繼聰的人生已經是一部勵志電影。（《金童》IG影片截圖）

觀眾剖白人生情緒低谷時受到張繼聰不同作品的鼓勵。（《金童》IG影片截圖）

張繼聰面對觀眾讚賞，謙恭地回應指：「我覺得你應該多謝你自己，其實我都係一塊鏡嚟啫。」反映對方內心想法並加以強化。張繼聰亦坦言人生就如擂台與舞台，一切逆境均為練就更強大的自己，同時亦要懂得享受人生旅程，將人生當成遊樂場經歷高低起跌。張繼聰的謝票片段在社交媒體流傳後，不少網民大讚金句精警，亦有網民讚張繼聰精短回應已足顯睿智。

張繼聰精警回應被網民大讚睿智。（《金童》IG影片截圖）