金多寶｜翁子光尋回情懷拍出港人共鳴　鍾雪瑩：好似發新年財

曾執導《踏血尋梅》及《爸爸》等備受讚譽作品的導演翁子光，即將推出其首部新春賀歲喜劇電影《金多寶》，夥拍《爸爸》監製孫霏，匯聚金像級豪華陣容包括金燕玲、鍾雪瑩、MIRROR成員呂爵安（Edan）、李尚正、楊詩敏（蝦頭）等實力陣容主演，更事先張揚邀得影帝許冠文及影后鮑起靜驚喜助陣。

《金多寶》匯聚金像級豪華陣容包括金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、楊詩敏等。（《金多寶》電影劇照）

故事圍繞金燕玲一家人買金多寶的奇情經歷，融入笑中有淚的故事，身兼導演及編劇的翁子光表示：「很懷念從小跟父親和弟弟一起去電影院看賀歲片的時光，也一直在想今天的香港需要一部怎樣的賀歲電影，也許香港一些失去了的價值，失去了的情懷，還有失去了純粹的快樂，都是怎樣失去的，為什麼對我們來說是那麼重要，又如何能一點點的找回來。」第一次挑戰喜劇題材的翁子光，也強調這是一部自然而生的電影﹕「我希望分享我藏在心中一個已經很久、想要獻給我幾年前去世的嫲嫲的故事，我沒有刻意想什麼喜劇或正劇，我相信大部分家庭都是過著有笑有淚的日子，所以找了刻下我最喜歡的幾個演員，為大家帶來這部令大家入場輕鬆，散場感到溫暖的電影。」

翁子光請來最欣賞的一眾演員主演，包括金燕玲及鍾雪瑩。（《金多寶》電影劇照）

翁子光請來最欣賞的一眾演員主演，包括李尚正及楊詩敏。（《金多寶》電影劇照）（《金多寶》電影劇照）

翁子光請來最欣賞的一眾演員主演，包括MIRROR成員呂爵安。（《金多寶》電影劇照）（《金多寶》電影劇照）

同時，電影公司今日發放的首波預告中，盡見去年憑《看我今天怎麼說》獲封金馬影后的鍾雪瑩施展渾身解數。今回挑戰賀歲喜劇的鍾雪瑩施展影后級演技，短短半分鐘內情緒大轉換，一時緊張一時興奮，更感動到緊抱戲中屋企人！回想拍攝六合彩開彩的重要群戲，鍾雪瑩大表刺激：「新年最開心就係一家大細一齊，戲入面有笑有淚，好似發新年財咁刺激！同一班厲害嘅演員合作，我終於明白了「大放笑彈」的真正意義！」

鍾雪瑩表示拍完電影好像發新年財一樣！（《金多寶》電影劇照）

賀歲片《金多寶》故事講述每期六合彩，金梅娣（金燕玲 飾）都託孫女林天晴（鍾雪瑩 飾）用同一組幸運數字投注，長達十多年之久。惟天意弄人，在農曆新年新春「金多寶」這一期，天晴因故未能下注，這組幸運數字竟開出了獎金高達8888萬的頭獎。天晴不忍戳破嫲嫲的美夢，向片場同事黎祖謙（呂爵安 飾）借來本來用作電影拍攝的別墅，謊稱是以中獎獎金購買。天晴一家，父親林肯（李尚正 飾）、母親唐文珊（楊詩敏 飾）和弟弟林天藍（李鎧霖飾）與嫲嫲搬進別墅，朝夕相處。一家人原本疏離的關係因此逐漸回暖。然而，一場意外最終揭穿了這場善意的「別墅謊言」……

金梅娣每一期六合彩都請孫女林天晴用同一組幸運數字投注。（《金多寶》電影劇照）

林天晴借來本來用作電影拍攝的別墅，謊稱是以中獎獎金購買。（《金多寶》電影劇照）

一家人搬進別墅朝夕相處，原本疏離的關係因此逐漸回暖。（《金多寶》電影劇照）

一家人搬進別墅朝夕相處，原本疏離的關係因此逐漸回暖。（《金多寶》電影劇照）