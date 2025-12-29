怪奇物語5｜第7集驚現穿崩位　劇迷憂跌落神壇步《權力遊戲》後塵

Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季第一部及第二部已分別在11月27日及12月26日回歸，來到最終季，當然掀起全球劇迷熱烈討論及推測結局走向。可惜有不少劇迷都認為節奏太慢、鋪墊冗長，更有眼利的外國網民發現一個穿崩位，令外界擔憂大結局會否似《權力遊戲》般爛尾。



《怪奇物語》最終季大結局即將於香港時間1月1日上架。（Netflix）

*以下內容含劇透請斟酌閱讀*

究竟Vecna係咪終極Big boss？（劇照）

Holly在Max的協助下終於能夠醒過來，可惜發現自己身處異世界，被魔藤包裹著。（劇照）

驚現穿崩位 被劇迷揶揄變穿越劇？

在第7集《The Bridge》中，被Vecna捉走的Holly在Max的協助下終於能夠醒過來，可惜發現自己身處異世界，被魔藤包裹著，還未能擺脫Vecna的魔爪。當她奮力掙脫魔藤時，有網民發現Holly身穿的黑色打底衫手袖位置驚現運動品牌標誌，劇集背景設定在1987年，但翻查該運動品牌標誌是2005年才開始源用至今。有不少劇迷看到這一幕後，都忍不住嘲劇集竟然出現穿越情節，或揶揄Holly是「穿越時空旅人」。不過今日（29日）翻看劇集時，手袖位置的運動品牌標誌已經消失了。

有網民發現Holly身穿的黑色打底衫手袖位置驚現運動品牌標誌。（X）

劇集背景設定在1987年，但翻查該運動品牌標誌是2005年才開始源用至今。（X)

不過今日（29日）翻看劇集時，手袖位置的運動品牌標誌已經消失了。（劇集截圖）

《怪奇物語》劇組曾擔憂重蹈《權力遊戲》覆撤？

過去毫無Bug位的《怪奇物語》來到最終季驚現穿崩位，加上過去4季對於「顛倒世界」的認知全被推翻，仍有大量謎團未能揭開，令大批劇迷擔憂即將於1月1日上架的大結局會爛尾。其實劇組都曾經擔憂大結局會重蹈《權力遊戲》的覆撤，飾演Mike的Finn Wolfhard曾在訪談中透露，劇組曾擔憂長篇劇會遇上《勸》的批評，不過看完劇本後都放下心頭大石。

《權力遊戲》驚現Starbucks咖啡杯 結局大暴走被封「爛尾神劇」

《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季第四集中，經過「Long Night」戰爭，夜王經已被殲滅，跟Cersei的戰爭亦即將展開，究竟最後誰能登上鐵王座，劇情發展令劇迷非常肉緊。在慶祝宴會上，龍母面前原本擺放著鐵酒杯，但鏡頭一轉就變了Starbucks咖啡杯，這個低級錯誤被劇迷腦爆，更改成惡搞圖。