尋秦記｜江華拒參演電影版　因自覺沒重拍必要：連晉嫪毐死咗喇喎

萬眾期待的《尋秦記》電影版，由古天樂擔任總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，將於2025年12月31日登上大銀幕。項少龍（古天樂 飾）、秦王趙盤（林峯 飾）、烏廷芳（宣萱 飾）、琴清（郭羡妮 飾）、善柔（滕麗名 飾）、滕翼（黃文標 飾）、「陶總管」陶方（歐瑞偉 飾）及李斯（陳國邦 飾）等原班人馬都有在電影中亮相，不過最終還是獨缺飾演連晉及嫪毐的江華，帶點美中不足。

江華曾表示演TVB劇少擔正 幸《尋秦記》做配角成功突圍

去年江華接受《01娛樂》專訪時，曾分享在TVB拍劇點滴，他不諱言在TVB甚少做主角或參與大製作，唯一做主角的《九五至尊》都是低成本小品，又說：「你話《西遊記》嗰啲，（製作）大啲囉，但係《西遊記》都唔係第一男主角啦，梗係馬騮精啦第一男主角，係咪先？咁你再講《尋秦記》，都唔係你做主角啦，你勁，你個角色出咗嚟啫，但係都唔係你做主角㗎，頂多咪話你二三線，唔會係主角㗎。」

連晉角色自帶邪惡背景音樂 江華感謝觀眾畀面

無可否認，縱然《尋秦記》主角是項少龍，但江華飾演的連晉、嫪毐，在觀眾心裡確實經典，甚至被形容為「自帶背景音樂的角色」，指每次某首配樂響起，就知道連晉又做了壞事，YouTube上甚至有「尋秦記邪惡音樂」短片！江華笑言：「都係俾面啦我覺得，係呀連晉，嫪毐一出場，就會有一個自己嘅音樂㗎嘛，好似係佢專屬嘅音樂呀嘛。」更即場哼了幾句，並非常感謝觀眾的喜愛和支持。

網民為嫪毐開Threads賬戶 製AI穿越圖

近日Threads有一個以「嫪毐」為名的專頁出現，版主用AI製作了「嫪毐」江華穿越到現代的照片，又模仿嫪毐語氣說話，與網民交流，獲得很多Likes。由此可見即使連晉和嫪毐無份出現在電影版都好，在觀眾心中仍有舉足輕重位置。

不參演《尋秦記》電影 因連晉、嫪毐已死自覺沒必要重拍

專訪中江華亦有親自解釋不參與《尋秦記》電影版的原因，主要是覺得沒必要重拍，他說：「一部成20幾年嘅戲，我唔知道exactly，嗰個年份，但係我覺得都老咗啦，大家都唔同晒啦，即係如果你話要我喺套戲裏面再出現一個連晉也好，嫪毐也好，死咗啦喎，仲再出現？咁佢都有啲死咗可以再出現嘅，但我覺得冇需要，如果你一部電視劇能夠成為好多人口中嘅經典，我覺得已經好夠啦，重拍，喺我嚟講啫，我自己嚟講我覺得重拍嘅意義究竟喺邊度呢？咁或者喺某啲人佢哋嗰個心裏面，佢哋個意義係有另一種意義，但係如果純粹你問我，喺我呢個角色裏面我覺得冇意義，所以我唔會拍。」

古天樂曾回應江華缺陣：死咗冇辦法令佢復活

而其實古天樂早前接受《01娛樂》專訪時，都表示已致力找回原班人馬，對於江華缺席，他解釋：「部戲入面死咗嘅，我係冇辦法令佢復活，因為講20年後嘅事，呢件事係好合理，總之計電視劇完嗰集邊個仲喺度，唔通搵同一位演員演第二個角色，唔可能，因為今次係講我同秦王廿年後的決裂，如果咁講呂不韋（郭鋒）咪都要翻生？」