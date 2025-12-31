怪奇物語5｜「顛倒世界」原來係蟲洞？　Vecna恐怖陰謀終極曝光

Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第五季第一部及第二部已分別在11月27日及12月26日回歸，長達2.5小時的大結局即將於香港時間1月1日上架。最終季即將來臨，揭開了過去4季對於「顛倒世界」的認知全被推翻，仍有大量謎團未能解開，掀起全球劇迷熱烈討論。



《怪奇物語》最終季大結局即將於香港時間1月1日上架。（Netflix）

*以下內容含劇透請斟酌閱讀*

「顛倒世界」世界觀曝光

第五季第二部Dustin找到Dr. Brenner的日誌，完整揭開「顛倒世界」的世界觀及背景。過去四季，無論主角們及觀眾都以為「顛倒世界」是平衡時空，同時亦是Vecna、魔藤、魔神、奪心魔等怪物的處身之地，但原來「顛倒世界」只是一個蟲洞，即是通往另一個世界——異世界的一座橋。如果毀掉「顛倒世界」，很有可能將連接的兩個世界都一同毀滅。

第五季第二部Dustin找到Dr. Brenner的日誌，完整揭開「顛倒世界」的世界觀及背景。（劇照）

「顛倒世界」其實是蟲洞

根據劇中資訊來理解，「現實世界」在下方，即主角群生活的霍金斯小鎮。「顛倒世界」(The Upside Down) 就在中間，即是蟲洞空間，能理解為一座時空橋梁將「現實世界」與另一個維度的異世界「深淵」（Abyss）連接在一起。「顛倒世界」由「奇異物質」（Exotic Matter）凝聚，而且非常不穩定，是當年Dr. Brenner迫Eleven反抗Henry（即Vecna）時，撕開時空大門所創造出來的蟲洞。

有劇迷估計在「深淵」的鬼爪物體，是奪心魔。（劇照）

Henry亦即是Vecna。（劇照）

「魔神」這種嗜血品種身高約5.5米，屬性為爬行動物或兩棲動物，特別之處是雌雄同體，而且形態跟人類相似。沒有眼耳口鼻，發怒或進食的時候面部會「開花」，更帶有利齒，擁有異常地長的「觸鬚」為手臂。（劇照）

「深淵」是奪心魔及Vecna的所在地

在上方的「深淵」跟火星相似，是魔神（demogorgan）、魔藤（Vines）、奪心魔（Mind Flayer）故鄉，同時亦是Vecna所在的地方，而他在本季綁架的12位小孩，包括Holly及Derek的肉身也被困在「深淵」。當年Eleven戰勝Henry後來到這裡，變成Vecna後開始籌備驚世大陰謀。另外，昏迷中的Max及Holly的「意識」就被困在Vecna的回憶及心靈空間「暗域」（Camazotz）。

Dustin在劇中解釋他發現「顛倒世界」、「現實世界」及「深淵」的架構。（劇照）

有不少劇迷得知「顛倒世界」的真身，還有原來還有另一個異世界「深淵」後，都表示有點難理解整個世界的架構。有外國網民以Dustin在劇中畫的草圖為藍本，親手畫了兩個世界與一座橋的概念圖，亦有網民AI製作了一張生動的AI圖讓大家好理解運作，為大結局做好準備。

有外國網民以Dustin在劇中畫的草圖為藍本，親手畫了兩個世界與一座橋的概念圖。（threads）

亦有網民AI製作了一張生動的AI圖讓大家好理解運作。（小紅書）

Vecna終極陰謀是什麼？

隨著劇情進展，Vecna的終極目標愈來愈清晰，他計畫挪移「深淵」和「現實世界」，並講兩個世界融合在一起，重塑成自己想要的新世界。而為了達成目的，Vecna綁架了12名小孩，利用兒童容易被誘導及控制的弱點來將他們當成容器（Vessel），就像第季Will被Vecna捉走一樣，用意識控制他們，利用孩子來增強能量、協助自己完成目標及創造裂縫。

隨著劇情進展，Vecna的終極目標愈來愈清晰。（劇照）

為了達成目的，Vecna綁架了12名小孩。（劇照）