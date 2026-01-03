尋秦記電影版專訪︱陳國邦揭古天樂神秘面紗　爆NG片獨缺李斯真相

香港歷史穿越題材電影《尋秦記》由古天樂擔任總監製兼主演，攜同林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名等一眾劇集原班人馬主演，當然不少得由陳國邦飾演的經典角色李斯。《尋秦記》劇集版播出至今約25年，陳國邦穿越四分一世紀再以李斯身份登場，由青年版到今日演繹中年版，在劇情裡外與數代觀眾一同成長。陳國邦早前就《尋秦記》電影接受《香港01》專訪，分享劇集電影兩趟拍攝點滴，亦談到近年生活上演的「尋泰記」。

陳國邦作為《尋秦記》劇集原班人馬，事隔25年在電影版裡重演李斯一角。（陳順禎 攝）

陳國邦於《尋秦記》劇集飾演年青階段的李斯。（《尋秦記》劇集劇照）

陳國邦在電影版再以李斯身份出場，樣貌與形象已成熟不少。（《尋秦記》劇照）

陳國邦早前就《尋秦記》電影接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

陳國邦於《尋秦記》劇集與電影均飾演李斯，坦言兩度與李斯相遇為一種緣份，似年輕時認識一位好朋友，數十年過後重遇時再次相處一樣；由於自己與李斯分別在現實與劇情中成長，演繹切入點亦有所不同：「簡單如李斯一個沉默的鏡頭，二三十歲的我與將近六十歲的我，入戲以至入信程度亦會有所不同，兩幀畫面並排來看便會留意到分別。」雖然兩次演繹李斯之間的陳國邦演技邁步進深，然而認真對待角色的程度卻絲毫未見差異：「當年我到書局搜羅李斯的資料，找到手上這本《秦相李斯》傳記仔細研讀。當然劇集故事的李斯處於生涯較初段，電影版與歷史篇幅最大的部分較接近，但李斯的性情與處世處事仍貫徹始終。」陳國邦手捧的《秦相李斯》一書，紙沿已呈深褐色，然而多年來亦保存於書房之中，可見角色在其心目中的份量。

陳國邦當年已購入一本《秦相李斯》傳記，仔細研讀李斯的性情與處世態度。（陳順禎 攝）

陳國邦形容再演李斯似重遇一位好朋友。（陳順禎 攝）

揭古天樂拍攝現場神秘面紗：佢拍完戲好神秘、好寡言

陳國邦效力無綫電視多年，在劇集《尋秦記》後與林峯、宣萱不乏合作機會，坦言一直見證彼此成長，然而相較之下與《尋秦記》後主力拍攝電影的古天樂，則較少見面合作機會。陳國邦憶述兩次於《尋秦記》與古天樂合作，笑言對方有一習慣多年未變：「古先生在拍攝之後非常神秘、非常寡言，神龍見首不見尾！相反在工作期間，古先生卻十分好動活潑，在演出期間『滿場飛』提議許多意見與創意，當然在現場他是一位演員，到工作過後便回復老闆的強烈身份。」

陳國邦揭古天樂在工作後非常神秘與寡言，在拍攝時卻非常好動。（陳順禎 攝）

自爆劇集NG片獨缺李斯真相

李斯與項少龍在劇集中後段有不少對手戲份，劇組釋出的花絮片中，亦可見古天樂當年與多位演員對戲期間不時爆肚的情景，卻唯獨未有陳國邦的蹤影。陳國邦坦言演戲期間，當李斯聽到項少龍搞笑演繹現代述語及槪念，亦只會不懂反應、因此不會破功出戲：「在拍攝現場出戲、離開角色，在我而言並非專業演員應有的行為，因為不單會影響自己的表現，亦會影響對手與其他演員，不過若然發生其實亦非天大事情。至於忍笑，假如要忍笑，其實內心已經出戲。」陳國邦對演戲狀態的要求與心得，值得新生代演員謹記遵循。

劇組花絮NG片中，唯獨未有陳國邦飾演的李斯蹤影。（《尋秦記》劇集劇照）

陳國邦表示破功出戲會影響自己與其他演員的狀態。（陳順禎 攝）

「去沙灘唔𥄫女」網絡潮文

陳國邦於《尋秦記》劇集飾演李斯成為電視經典，亦在網絡上衍生「去沙灘唔𥄫女」的IQ題。陳國邦被問到該網絡潮文時，微笑輕嘆表示：「其實每年都有學生向我講這個玩笑，當年第一次聽說時並不知情，但其實每年不斷重複聽到學生覆述這個玩笑，每次都笑得不亦樂乎，我仍然領略不到笑點。」不過陳國邦卻表示毫不介懷學生以此開玩笑：「即使是演戲課堂，師生之間其實仍有一股無形的界線，但通過一個玩笑，卻能夠成為我們之間的橋樑，跨越年代與隔閡。」

陳國邦表示至今仍未領略「去沙灘唔𥄫女」網絡潮文的笑點。（陳順禎 攝）

舉家開展「尋泰記」竟有意外收穫

近年，陳國邦與妻子羅敏莊決定攜同女兒往泰國定居求學，自己則繼續集中於香港發展，對於夫妻父女之間相聚時間大減，陳國邦坦言感情絲毫未變、家人仍然成為日常重要支柱：「我們每一晚都會視像通話見面，只不過未能牽手、親吻，但我們每晚都會說聲Good Night。至於選擇泰國，在地理上亦其實有所考慮，從我香港家門出發，到我抵達泰國的家門，我曾計算過只需八小時，令我們非常容易便能夠見面，只要有兩三日假期，其實想見面便能見面。」

陳國邦與妻子羅敏莊近年決定攜同女兒往泰國定居求學，自己則繼續集中於香港發展。（陳順禎 攝）

由於舉行遷往泰國，陳國邦一家開展「尋泰記」後亦努力學習泰語，他笑言目前泰語流利程度未至於能夠赴泰演戲發展，但此前卻在《掃毒3人在天涯》的角色中稍有發揮：「我在劇情中飾演將軍麾下一位參謀，幾乎所有對白均以泰語演繹，當時泰語老師覺得我一句『呢到所有嘢都係屬於將軍嘅！』已經與泰國人有九成相似，而直到今日我仍能夠完整將所有泰語對白講一次。」陳國邦即席以泰語流利地演繹一次，筆者曾觀眾該部電影，雖然不諳泰語，但陳國邦演繹期間神韻情緒俱在，儼如在戴金榮軍營中指揮軍隊一樣傳神。

陳國邦於《掃毒3：人在天涯》裡飾演泰國將軍麾下的參謀。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）