尋秦記電影版︱傳郭政鴻為避舊愛不參與　林峯出手為滕麗名護航

萬眾期待的電影版《尋秦記》昨日（30日）舉行首映禮，總監製兼男主角古天樂與導演黎震龍、吳炫輝攜同宣萱、林峯、郭羨妮、滕麗名、苗僑偉、白百何等主演，並有動作指導大哥大洪金寶及洪天明父子檔一同亮相。事後眾人分組接受訪問。近日，網民都關心劇中重要角色「王翦」郭政鴻為何未有歸隊，更推斷是避開舊受滕麗名，以免同場。就傳聞，記者有向滕麗名求證。



儀式後，張繼聰、滕麗名、郭羨妮及林峯一同接受訪問。（陳順禎 攝）

談起《尋秦記》劇集版拍攝，滕麗名表示當年劇集版片場衛生狀況，令她有很多回憶，更笑言：「講起廁所有好多記憶，本身好乾淨嘅，喺未有嘢跌落嚟之前！」至於跌咩就未有詳述，但就大讚今次在貴州拍攝，無論片場還是住宿都好很多。

滕麗名再之以善柔一角，亮相電影版。（《尋秦記》電影版劇照）

郭政鴻飾演的王翦，深得觀眾愛戴。（《尋秦記》影片截圖）

至於在劇中飾演王翦，曾經與阿滕有過一段情的郭政鴻，角色沒有死，大可以參與拍攝，但有指郭政鴻為免跟舊愛同場，而婉拒參與。就傳聞記者有追問滕麗名，她爽快地以四個回覆︰「我未聽過！」又指當初反而擔心自己因為拍緊《愛。回家》，度不到度期參與，所以特別要多謝TVB放期。而在旁的林峯，聽到問題都立即護航，表示自己跟郭政鴻相熟，都未聽過這個原因︰「等我問一問佢。」成功解圍。

滕麗名以全黑造型，出席《尋秦記》電影版首映。（陳順禎 攝）

有傳舊愛郭政鴻因她而沒有份參演電影版？她稱：「我未聽過！當初反而以為自己度不到期無份，很多謝TVB放期。」林峯亦表示：「我和他（郭政鴻）這麼熟都未聽過，等我問一問他。」